Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ έγινε 79 και το γιόρτασε σηκώνοντας βάρη

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ απέδειξε ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός, γιορτάζοντας τα 79α γενέθλιά του με τον τρόπο που γνωρίζει καλύτερα: σηκώνοντας βάρη.

Ο διάσημος ηθοποιός, πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνιας και επτά φορές νικητής του Mr. Olympia βρέθηκε στο ιστορικό Gold’s Gym, στην Καλιφόρνια, όπου πραγματοποίησε κανονικά την προπόνησή του. Μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο «Εξολοθρευτής» εμφανίζεται να γυμνάζεται, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα στους εκατομμύρια ακολούθους του.

«Δεν θέλω κανένα δώρο»

«Σήμερα γίνομαι 79 ετών. Δεν θέλω κανένα δώρο», έγραψε ο Σβαρτσενέγκερ στην ανάρτησή του. Αντί για δώρα, κάλεσε τους 62,1 εκατομμύρια ακολούθους του να εγγραφούν στην εφαρμογή γυμναστικής Arnold’s Pump Club. Μάλιστα, προσέφερε δωρεάν τον πρώτο χρόνο σε όσους καταφέρουν να ολοκληρώσουν τέσσερα προγράμματα προπόνησης.

Ο ίδιος δεν παρέλειψε να σχολιάσει με χιούμορ την επιχειρηματική του απόφαση. «“Άρνολντ, νόμιζα ότι ήσουν καλός επιχειρηματίας”. Είμαι», έγραψε, εξηγώντας στη συνέχεια ότι το Pump Club χρηματοδοτείται μόνο από τον ίδιο.

«Αυτό είναι μια σταυροφορία, όχι απλώς μια επιχείρηση. Προσπαθώ εδώ και έξι δεκαετίες να κάνω τους ανθρώπους να γυμνάζονται και επιτέλους βρήκα κάτι που λειτουργεί», ανέφερε. «Εάν μπορέσω να κάνω εκατομμύρια από εσάς να προπονούνται όλη τη χρονιά, θα δεχτώ τη ζημιά», πρόσθεσε ο ηθοποιός, η περιουσία του οποίου εκτιμάται ότι αγγίζει τα 1,2 δισ. δολάρια.

Ξεχωριστή ήταν και η δημόσια ευχή που δέχτηκε από τη μεγαλύτερη κόρη του, Κάθριν Σβαρτσενέγκερ Πρατ. Η 36χρονη συγγραφέας και influencer δημοσίευσε μια σειρά από οικογενειακές φωτογραφίες, γράφοντας: «Χρόνια πολλά, μπαμπά! Είμαστε τόσο τυχεροί που είσαι δικός μας… και ακόμα πιο τυχεροί που τα παιδιά μας σε έχουν για παππού».

Η Κάθριν δεν συμπεριέλαβε στην ανάρτησή της φωτογραφίες του πατέρα της με τα τρία εγγόνια του, την πεντάχρονη Λάιλα, την τετράχρονη Ελοΐζ και τον 20 μηνών Φορντ. Μοιράστηκε, ωστόσο, αρκετά στιγμιότυπα από την παιδική της ηλικία μαζί του. Ανάμεσα στις φωτογραφίες υπήρχαν και τρία χαρούμενα στιγμιότυπα του Σβαρτσενέγκερ με τη μητέρα της και πρώην σύζυγό του, Μαρία Σράιβερ.

Πηγή: skai.gr

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