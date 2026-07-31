Σήμερα η προθεσμία για εισόδημα, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Προθεσμία για την εξόφληση σημαντικών φορολογικών υποχρεώσεων εκπνέει σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, για εκατομμύρια φορολογουμένους, ιδιοκτήτες ακινήτων, επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Όσοι έλαβαν χρεωστικό εκκαθαριστικό για τα εισοδήματα του 2025 πρέπει να καταβάλουν είτε την πρώτη από τις οκτώ μηνιαίες δόσεις του φόρου εισοδήματος είτε ολόκληρο το ποσό εφάπαξ. Η τελευταία δόση έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο του 2027.

Στην εφάπαξ εξόφληση προβλέπεται έκπτωση, το ύψος της οποίας εξαρτάται από τον χρόνο υποβολής της φορολογικής δήλωσης. Η έκπτωση ανέρχεται σε 4% για δηλώσεις που υποβλήθηκαν έως τις 15 Μαΐου, σε 3% για όσες κατατέθηκαν από τις 16 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου και σε 2% για δηλώσεις από τις 16 Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πλήρης εξόφληση έως τις 31 Ιουλίου.

Την ίδια ημέρα λήγει και η προθεσμία καταβολής της πέμπτης δόσης του ΕΝΦΙΑ. Ο φόρος ακινήτων εξοφλείται σε 12 μηνιαίες δόσεις, με την τελευταία να καταβάλλεται τον Φεβρουάριο του 2027. Ιδιοκτήτες που έχουν εντοπίσει λάθη στα στοιχεία των ακινήτων τους ή στις προβλεπόμενες μειώσεις μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9, ώστε να γίνει νέα εκκαθάριση.

Αυξημένες είναι οι υποχρεώσεις και για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς έως το τέλος Ιουλίου πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις ΦΠΑ και να καταβληθούν τα αντίστοιχα ποσά. Η υποχρέωση αφορά τόσο τις μηνιαίες δηλώσεις όσων τηρούν διπλογραφικά βιβλία όσο και τις τριμηνιαίες δηλώσεις για τα απλογραφικά.

Οι πληρωμές μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω myAADE, της εφαρμογής myAADEapp ή μέσω web banking, με χρήση της Ταυτότητας Οφειλής. Όσοι αδυνατούν να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους μπορούν να εξετάσουν την πληρωμή με πιστωτική κάρτα ή την ένταξη στην πάγια ρύθμιση έως 24 δόσεων.

Η εκπρόθεσμη καταβολή επιβαρύνεται με προσαυξήσεις και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην έκδοση φορολογικής ενημερότητας.

Πηγή: skai.gr

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