«Δεν είναι Χόλιγουντ»: Η προειδοποίηση του Ρώσου πρέσβη προς τους πολίτες του Παναμά για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η ρωσική πρεσβεία στον Παναμά προχώρησε σε μια ασυνήθιστη δημόσια παρέμβαση, απευθύνοντας προειδοποίηση προς τους πολίτες της χώρας σχετικά με τους κινδύνους της συμμετοχής τους στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η παρέμβαση του πρέσβη της Ρωσίας, Κονσταντίν Γκαβρίλοφ, έγινε μετά τις αποκαλύψεις παναμαϊκών μέσων ενημέρωσης για την παρουσία πολιτών του Παναμά τόσο στις ρωσικές όσο και στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς και για καταγγελίες περί εξαπάτησης μέσω ψευδών προσφορών εργασίας.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Παναμά, τουλάχιστον 20 πολίτες της χώρας έχουν ταξιδέψει στη ζώνη του πολέμου και έχουν ενταχθεί είτε στον ρωσικό είτε στον ουκρανικό στρατό.

Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι τουλάχιστον ένας έχει χάσει τη ζωή του, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις αγνοουμένων.

Παράλληλα, η Εισαγγελία του Παναμά διεξάγει έρευνα έπειτα από καταγγελίες οικογενειών ότι συγγενείς τους στρατολογήθηκαν με δόλιο τρόπο, αφού τους είχαν υποσχεθεί εργασία με υψηλές αποδοχές στη Ρωσία.

Η επιστολή του Ρώσου πρέσβη

Σε ανοικτή επιστολή που δημοσιεύθηκε από την Πρεσβεία της Ρωσίας στον Παναμά μέσω των επίσημων λογαριασμών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρέσβης Κονσταντίν Γκαβρίλοφ επιχείρησε να αποθαρρύνει όσους σκέφτονται να μεταβούν στο μέτωπο.

Μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Αυτό που μπορούν να περιμένουν όσοι αποφασίσουν να συμμετάσχουν στη σύγκρουση δεν είναι μια "χολιγουντιανή υπερπαραγωγή", ούτε πολύ περισσότερο ένα "σαφάρι στην έρημο του Ιράκ".»

Ο Ρώσος διπλωμάτης συνεχίζει επισημαίνοντας:

«Πρόκειται για μία από τις πιο βίαιες ένοπλες συγκρούσεις του 21ου αιώνα. Η σκληρή πραγματικότητα του πολέμου περιλαμβάνει τη χρήση των πλέον σύγχρονων οπλικών συστημάτων, τα οποία αναπόφευκτα προκαλούν μεγάλο αριθμό θυμάτων.»

Στην ίδια επιστολή, ο Γκαβρίλοφ υπογραμμίζει ότι η ρωσική νομοθεσία επιτρέπει σε αλλοδαπούς να κατατάσσονται εθελοντικά στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, ωστόσο απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι η ρωσική πρεσβεία εμπλέκεται σε διαδικασίες στρατολόγησης.

«Η Ρωσία δεν υποστηρίζει ούτε έχει ανάγκη να χρησιμοποιεί μεθόδους εξαπάτησης για τη στρατολόγηση εθελοντών.»

Η επιστολή δημοσιεύθηκε αυτούσια στους επίσημους λογαριασμούς της Πρεσβείας της Ρωσίας στον Παναμά και αποτέλεσε απάντηση στη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει στη χώρα για τις υποθέσεις στρατολόγησης Παναμανών στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Έρευνες για στρατολόγηση με ψευδείς υποσχέσεις

Το υπουργείο Εξωτερικών του Παναμά έχει ανακοινώσει ότι έχει ζητήσει επανειλημμένα πληροφορίες τόσο από τη ρωσική όσο και από την ουκρανική διπλωματική αποστολή σχετικά με την κατάσταση των Παναμανών που βρίσκονται στις εμπόλεμες ζώνες.



Παράλληλα, οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν καταγγελίες συγγενών σύμφωνα με τις οποίες αρκετοί νέοι παρασύρθηκαν από αγγελίες που υπόσχονταν εργασία σε εργοστάσια και μηνιαίες αποδοχές χιλιάδων δολαρίων, πριν τελικά βρεθούν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Ρωσία για εκπαίδευση και αποστολή στο μέτωπο.

Αντίθετα, άλλοι Παναμανοί που μίλησαν στα τοπικά μέσα υποστήριξαν ότι γνώριζαν εξαρχής πως θα κατατάσσονταν στον ρωσικό στρατό και ότι η απόφασή τους ήταν απολύτως συνειδητή.

Πηγή: skai.gr

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