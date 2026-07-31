Το Συνταγματικό Δικαστήριο του Περού ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι αποφάσισε να ακυρωθεί η καταδίκη να εκτίσει 15 χρόνια κάθειρξη ο πρώην πρόεδρος Ογιάντα Ουμάλα για ξέπλυμα χρήματος και δωροληψία από τη βραζιλιάνικη κατασκευαστική εταιρεία Οντεμπρέχτ και την κυβέρνηση της Βενεζουέλας και διέταξε να αφεθεί ελεύθερος.

«Αποφασίστηκε να κηρυχθεί άκυρη ολόκληρη η ποινική διαδικασία σε βάρος του Ογιάντα Μοϊσές Ουμάλα Τάσο», αναφέρει απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου που φέρει ημερομηνία 15η Ιουλίου.

Ο κ. Ουμάλα, 64 ετών, καταδικάστηκε τον Απρίλιο του 2025 να εκτίσει 15 χρόνια κάθειρξη για ξέπλυμα χρήματος και δωροληψία, στο πλαίσιο του πελώριου σκανδάλου στο οποίο ενεπλάκη η βραζιλιάνικη κατασκευαστική εταιρεία Οντεμπρέχτ. Η σύζυγός του Ναντίν Ερέδια καταδικάστηκε και αυτή και της επιβλήθηκε η ίδια πηγή, αλλά διέφυγε στη Βραζιλία.

Το ζεύγος Ουμάλα κρίθηκε εξάλλου ένοχο για κατάχρηση, στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας του 2006, ποσό περίπου 200.000 δολαρίων που είχε σταλεί από τον Ούγο Τσάβες, πρόεδρο της Βενεζουέλας την εποχή, με ενδιάμεσο εταιρεία της χώρας αυτής.

«Με αληθινή ικανοποίηση μάθαμε την είδηση για την απόφαση που κηρύσσει την προσφυγή habeas corpus βάσιμη και, κατά συνέπεια, κηρύσσει άκυρη όλη τη διαδικασία» σε βάρος του πρώην αρχηγού του κράτους, σχολίασε ο Ουιλφρέδο Πεδράσα, συνήγορος του κ. Ουμάλα.

Ο πολιτικός της κεντροαριστεράς κυβέρνησε το Περού από το 2011 ως το 2016.

Κατόπιν έγινε ο δεύτερος πρώην πρόεδρος του Περού που καταδικάστηκε --επί συνόλου τεσσάρων που κατηγορήθηκαν-- για το σκάνδαλο της Οντεμπρέχτ, υπόθεση με εκρηκτικές συνέπειες που οδήγησε στις φυλακίσεις δεκάδων πολιτικών και στελεχών επιχειρήσεων σε διάφορες χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Η βραζιλιάνικη πολυεθνική --που πλέον έχει αλλάξει διακριτικό τίτλο-- μοίρασε για μια δεκαετία και πλέον δωροδοκίες συνολικά 788 εκατ. δολαρίων σε κάπου 10 χώρες της Λατινικής Αμερικής, προκειμένου να εξασφαλίζει δημόσια έργα, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Ο Ογιάντα Ουμάλα κρατείται το τρέχον διάστημα σε ειδική φυλακή για πρώην προέδρους, ανατολικά από τη Λίμα, την πρωτεύουσα του κράτους των Άνδεων.

Πηγή: skai.gr

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