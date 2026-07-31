Το Netflix μηνύεται για 105 εκατομμύρια δολάρια λόγω της κλοπής ενός σκληρού δίσκου που περιείχε μια ακυκλοφόρητη πολεμική ταινία με τον Νίκολας Κέιτζ.

Τα γραφεία της πλατφόρμας στο Λος Άντζελες έγιναν στόχος κλοπής που περιλάμβανε μια σειρά από σκληρούς δίσκους, ένας εκ των οποίων περιείχε ένα αντίγραφο του κατασκοπευτικού θρίλερ του Β' Παγκοσμίου Πολέμου «Fortitude».

Οι παραγωγοί της ταινίας, ο προϋπολογισμός της οποίας ανήλθε στα 45 εκατομμύρια δολάρια, μηνύουν τώρα το Netflix για την απώλεια.

«Το Netflix αμφισβητεί κάθε ισχυρισμό ότι φέρει τον κίνδυνο απώλειας για μια ταινία που παραδόθηκε χωρίς τις κατάλληλες προδιαγραφές ασφαλείας του κλάδου», ανέφερε εκπρόσωπος σε δήλωση που κοινοποιήθηκε στο Hollywood Reporter. «Αν και δεν κατέχουμε τα δικαιώματα του Fortitude, λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την ασφάλεια περιεχομένου και έχουμε λάβει πρόσθετα μέτρα για να υποστηρίξουμε τον δημιουργό της ταινίας και την ομάδα του. Αυτό περιλαμβάνει τη διενέργεια διεξοδικής έρευνας και την προσφορά παρακολούθησης γνωστών ιστοσελίδων πειρατείας για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη διανομή ή πώληση».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Netflix έλαβε ένα αντίγραφο της ταινίας τον Ιούνιο, αφού εξέφρασε ενδιαφέρον για προωθητικό υλικό στα τέλη του περασμένου έτους. Στη συνέχεια εστάλη ένα ψηφιακό αντίγραφο ώστε η ταινία να προβληθεί εσωτερικά, με τους παραγωγούς της ταινίας να δίνουν οδηγίες στο Netflix να διαγράψει τα ακατάργαστα αρχεία στη συνέχεια.

Ο Σον Μπέρνεϊ (Sean Berney), επικεφαλής αποκτήσεων ταινιών του Netflix, έγραψε σε ένα email ότι ήταν η πρώτη φορά που η εταιρεία αποτελούσε στόχο μιας τέτοιας κλοπής. «Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό με τις ομάδες ασφαλείας μας χωρίς αποτέλεσμα», πρόσθεσε. «Οι ομάδες μας κατά της πειρατείας βρίσκονται σε υψηλό συναγερμό λόγω της παραβίασης και θα παρακολουθούν την κατάσταση».

Το Netflix κατηγορείται ότι παρέλειψε να αποκαλύψει λεπτομέρειες σχετικά με το αν υποβλήθηκε αρχικά καταγγελία στην αστυνομία, καθώς και ότι αργότερα απέρριψε αίτημα των παραγωγών να εμπλακεί το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες (LAPD), αφού οι ίδιοι υπέβαλαν τη δική τους αναφορά.

Η μήνυση ισχυρίζεται ότι οποιαδήποτε μελλοντική πώληση της ταινίας έχει πλέον τεθεί σε κίνδυνο, ενώ η διεθνής στρατηγική κυκλοφορίας και η εκστρατεία για τα βραβεία έχουν παγώσει.

«Η ζημία που προκύπτει για τους ενάγοντες είναι βαθιά», ανέφερε η μήνυση, σύμφωνα με την Page Six. «Μέσω του κακού χειρισμού της ταινίας και της μετέπειτα περιφρονητικής στάσης του, το Netflix έθεσε σε κίνδυνο την επένδυση των εναγόντων ύψους άνω των 45 εκατομμυρίων δολαρίων και τη σημαντική αξία της ίδιας της ταινίας. Το Netflix στερεί επίσης από την ταινία, το καστ και τους δημιουργούς της την ευκαιρία να φέρουν το έργο τους στην αγορά και να λάβουν την αναγνώριση που πιθανότατα θα είχε αποφέρει μια σωστά προωθημένη παγκόσμια κυκλοφορία».

Το «Fortitude» είναι ένα κατασκοπευτικό θρίλερ που διαδραματίζεται στο Λονδίνο και εστιάζει σε πράκτορες των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών που αλλάζουν την πορεία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Κέιτζ πρωταγωνιστεί μαζί με τους Μάθιου Γκουντ (Matthew Goode), Μάικλ Σιν (Michael Sheen) και Μπεν Κίνγκσλεϊ (Ben Kingsley). Η σκηνοθεσία της ταινίας ανήκει στον Σάιμον Ουέστ (Simon West), στο ενεργητικό του οποίου περιλαμβάνονται τα Tomb Raider και Η Κόρη του Στρατηγού (The General’s Daughter).

Η μήνυση στον Σκορσέζε

Ο Μάρτιν Σκορσέζε (Martin Scorsese) εμπλεκόταν κάποια στιγμή στο εγχείρημα, αλλά στη συνέχεια έγινε αντικείμενο μήνυσης που ισχυριζόταν ότι έλαβε 500.000 δολάρια από τον πρωτοεμφανιζόμενο σεναριογράφο Σάιμον Αφράμ (Simon Afram) για να βοηθήσει στην ανάπτυξη της ταινίας, αλλά απέτυχε να το πράξει. Οι δικηγόροι του Σκορσέζε το χαρακτήρισαν «κλασικό παράδειγμα του αρχάριου κινηματογραφιστή που αρνείται να εκτιμήσει τη χαοτική διαφορά μεταξύ προσδοκίας και πραγματικότητας στη βιομηχανία του κινηματογράφου». Η υπόθεση διευθετήθηκε αργότερα εξωδικαστικά.

«Ξόδεψα επτά χρόνια από τη ζωή μου για να μεταφέρω αυτή την απίστευτη αληθινή ιστορία στην οθόνη», ανέφερε ο Αφράμ σε δήλωσή του. «Αλλά αυτή η ταινία δεν ήταν ποτέ μόνο δική μου. Ανήκει στο εξαιρετικό καστ και στις ερμηνείες ζωής που προσέφεραν, οι οποίες αξίζουν να ιδωθούν και να αναγνωριστούν. Αντιπροσωπεύει τη στιγμή που αυτοί οι καλλιτέχνες έχουν κερδίσει με την αξία τους».

Πηγή: skai.gr

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