Στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας για τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε περισσότερα από 12.000 στρέμματα στην Πάρο βρίσκεται πλέον η διαχείριση των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ, με τις προανακριτικές καταθέσεις να αποκαλύπτουν αντικρουόμενες εκδοχές για το ποιος φέρει την ευθύνη για την εναπόθεσή τους στον χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά.

Σύμφωνα με όσα προέκυψαν από τις καταθέσεις, ο εργολάβος που έχει αναλάβει τη διαχείριση του ΧΥΤΑ υποστηρίζει ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε σε σημείο όπου δεν θα έπρεπε να υπάρχουν απορρίμματα. Όπως φέρεται να κατέθεσε, στον συγκεκριμένο χώρο είχαν εναποτεθεί από τον Δήμο Πάρου ανακυκλώσιμα υλικά, κλαδιά, χαρτικά και άλλα απορρίμματα, τα οποία λειτούργησαν ως προσάναμμα, επιταχύνοντας την εκδήλωση και την εξάπλωση της φωτιάς.

Τι δήλωσαν οι συλληφθέντες στις προανακριτικές καταθέσεις

Από την άλλη πλευρά, ο δήμαρχος Πάρου, ο οποίος κατηγορείται για πυρκαγιά από ενδεχόμενο δόλο λόγω της φερόμενης απόθεσης απορριμμάτων σε μη προβλεπόμενο χώρο εντός του ΧΥΤΑ, αρνήθηκε κάθε ευθύνη. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, δεν έχει αρμοδιότητα για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ, ούτε υπήρχε συγκεκριμένη οδηγία σχετικά με την εναπόθεση απορριμμάτων στο επίμαχο σημείο.

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και η κατάθεση του οδηγού του απορριμματοφόρου, ο οποίος ανέφερε ότι την ημέρα της πυρκαγιάς μετέβη τουλάχιστον τέσσερις φορές στον συγκεκριμένο χώρο για να αποθέσει απορρίμματα, ενεργώντας, όπως είπε, κατόπιν εντολών της υπηρεσίας του και σύμφωνα με τις υποδείξεις της δημοτικής αρχής.

Την ίδια ώρα, μέχρι να ολοκληρωθεί η εισαγγελική έρευνα, ελεύθεροι αφέθηκαν ο δήμαρχος Πάρου, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο επόπτης της εταιρείας διαχείρισης του ΧΥΤΑ και ο οδηγός του απορριμματοφόρου, οι οποίοι είχαν οδηγηθεί στον εισαγγελέα Σύρου αντιμετωπίζοντας κακουργηματικές κατηγορίες.

Οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, με στόχο να διαπιστωθεί αν η παρουσία των απορριμμάτων στον επίμαχο χώρο συνέβαλε καθοριστικά στην εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Πηγή: skai.gr

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