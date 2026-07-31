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Συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά στο Ρέθυμνο

Στο πλαίσιο του αυτοφώρου φέρεται να αναζητήθηκε και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου ηλεκτροδότησης, αλλά δεν ανευρέθη  

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Φωτιά Ρέθυμνο

Συνελήφθη αργά το βράδυ της Πέμπτης από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής (ΔΑΕΕ) ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή στις 29 Ιουλίου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, αγωγοί μέσης τάσης που ήταν τοποθετημένοι σε δύο ξύλινους στύλους, σε απόσταση περίπου πέντε μέτρων από επαρχιακό οδικό δίκτυο κοντά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, φέρεται να παρουσίαζαν έντονη ταλάντωση από τους ισχυρούς ανέμους. 

Κατά την έρευνα της ΔΑΕΕ, από την ταλάντωση προκλήθηκαν σπινθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο του αυτοφώρου φέρεται να αναζητήθηκε και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου ηλεκτροδότησης, αλλά δεν ανευρέθη.
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φωτιά Ρέθυμνο σύλληψη ΔΕΔΔΗΕ
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