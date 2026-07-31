Θέουτα: Πώς ξέσπασε η μεγαλύτερη μεταναστευτική κρίση των τελευταίων ετών – Χιλιάδες πέρασαν από το Μαρόκο, νεκροί, στρατός και φόβοι για νέα κύματα

Η ισπανική αυτόνομη πόλη της Θέουτα, το μικρό ισπανικό έδαφος στη βόρεια Αφρική που συνορεύει με το Μαρόκο, βρίσκεται αντιμέτωπη με τη σοβαρότερη μεταναστευτική κρίση μετά τα γεγονότα του 2021.

Μέσα σε λίγες ημέρες, χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν τα σύνορα από το Μαρόκο, είτε κολυμπώντας γύρω από τους κυματοθραύστες είτε παραβιάζοντας τον χερσαίο φράκτη, προκαλώντας μία μεγάλη ανθρωπιστική και επιχειρησιακή κρίση που ανάγκασε τη Μαδρίτη να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις και εκατοντάδες επιπλέον αστυνομικούς.

Οι εικόνες με εκατοντάδες ανθρώπους μέσα στη θάλασσα, οικογένειες να μεταφέρουν μικρά παιδιά στην αγκαλιά και δεκάδες διασώσεις από σκάφη της ισπανικής ακτοφυλακής έκαναν τον γύρο του κόσμου, ενώ οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και δεν αποκλείεται νέο κύμα αφίξεων.

Thousands of migrants have streamed into the tiny Spanish territory of Ceuta in North Africa from Morocco, prompting local officials to call for help from Spain’s national government in Madrid to restore the border. pic.twitter.com/S2fTWapBzR — The Associated Press (@AP) July 30, 2026

Πώς ξεκίνησε η νέα κρίση

Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, η ένταση άρχισε να αυξάνεται σταδιακά περίπου δέκα ημέρες πριν από τη μαζική είσοδο. Καθημερινά εκατοντάδες άνθρωποι επιχειρούσαν να προσεγγίσουν τη Θέουτα από τις μαροκινές ακτές, ωστόσο η κατάσταση άλλαξε δραματικά στις 30 Ιουλίου, όταν χιλιάδες μετανάστες κινήθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα προς τα σύνορα.

Οι περισσότεροι επέλεξαν να κολυμπήσουν γύρω από τον κυματοθραύστη του Ταραχάλ (Tarajal), χρησιμοποιώντας σωσίβια, σαμπρέλες ή αυτοσχέδια πλευστά μέσα. Άλλοι κινήθηκαν προς τα χερσαία σημεία διέλευσης, δημιουργώντας σκηνές χάους που οι δυνάμεις ασφαλείας αδυνατούσαν να ελέγξουν.

Seis horas nadando en el mar hasta llegar a Ceuta, dicen los traidores.



Entran hasta con bicicleta a cuestas. pic.twitter.com/Fg4BIOASiO — David Santos (@davidsantosvlog) July 30, 2026



18 νεκρούς αναφέρει η El Pais



Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο στη Θέουτα, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El País, η οποία επικαλείται πληροφορίες από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τις δυνάμεις ασφαλείας. Άλλα ισπανικά μέσα αναφέρουν ότι οι νεκροί είναι 15 ενώ η επίσημη πληροφόρηση από τις ισπανικές Αρχές αναφέρει 9 νεκρούς.

Όπως και να έχει, πρόκειται για τον βαρύτερο ανθρώπινο απολογισμό που έχει καταγραφεί στη συγκεκριμένη μεταναστευτική διαδρομή από την κρίση του 2021, ενώ οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή συνεχίζονται, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο αριθμός των θυμάτων να αυξηθεί.



Οι εικόνες που θύμισαν το 2021

Τα βίντεο που μετέδωσαν η RTVE, το El País και άλλα ισπανικά δίκτυα δείχνουν εκατοντάδες ανθρώπους να βρίσκονται ταυτόχρονα μέσα στη θάλασσα, ενώ άλλοι σκαρφάλωναν στους κυματοθραύστες και στους φράκτες προσπαθώντας να φτάσουν στο ισπανικό έδαφος.

Οι πρώτες ώρες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες για τη Guardia Civil, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι εισέρχονταν στο ισπανικό έδαφος από πολλά διαφορετικά σημεία. Οι επιχειρήσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στη διάσωση ανθρώπων που κινδύνευαν να πνιγούν, με τη βοήθεια της ισπανικής υπηρεσίας θαλάσσιας διάσωσης και του Ερυθρού Σταυρού.

Μάλλον θα χει πολύ δουλίτσα η μις μπάντι φέτο https://t.co/Z6IY4XY8IY — ☘️⚡sukone🔱☘️ (@sukon3e) July 30, 2026

Οι νεκροί και οι τραυματίες

Η κρίση συνοδεύτηκε από ανθρώπινη τραγωδία.

Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί τουλάχιστον εννέα σοροί, ενώ αρκετοί άνθρωποι διασώθηκαν σε κρίσιμη κατάσταση από τη θάλασσα. Ορισμένα ισπανικά μέσα ανέφεραν αρχικά μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων, ωστόσο οι επίσημες ανακοινώσεις των αρχών κάνουν λόγο για τουλάχιστον εννέα νεκρούς, με τις έρευνες να συνεχίζονται.

Οι περισσότεροι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να διασχίσουν κολυμπώντας την απόσταση ανάμεσα στις μαροκινές ακτές και τη Θέουτα, σε μία θαλάσσια περιοχή με ισχυρά ρεύματα.

Πόσοι κατάφεραν να περάσουν

Αν και δεν υπάρχει ακόμη οριστικός επίσημος απολογισμός, η δημόσια τηλεόραση TVE εκτιμά ότι μέσα σε λίγες ώρες εισήλθαν στη Θέουτα μεταξύ 2.000 και 3.000 άνθρωποι.

Το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τον ακριβή αριθμό, ενώ τα τελευταία επίσημα διαθέσιμα στοιχεία έδειχναν ότι έως τα μέσα Ιουλίου είχαν ήδη εισέλθει σχεδόν 3.000 μετανάστες στη Θέουτα από ξηρά και θάλασσα κατά τη διάρκεια του 2026.

🚨 NOW: It’s 4:20 am in Ceuta, Spain, and Moroccan streets leading to the border crossing are GRIDLOCKED as THOUSANDS of Africans rush to join the invasion



Socialist Spanish PM Sanchez told the military to STAND DOWN, ensuring the invasion continues.



How much more will… pic.twitter.com/ZrOq7eliro — Nick Sortor (@nicksortor) July 31, 2026



Ποιοι είναι οι άνθρωποι που πέρασαν τα σύνορα



Οι περισσότεροι μετανάστες είναι Μαροκινοί, ωστόσο ανάμεσά τους βρίσκονται και Αλγερινοί που ζούσαν στο Μαρόκο.

Οι ισπανικές αρχές αναφέρουν ότι μεταξύ των αφιχθέντων υπάρχουν πολλές οικογένειες, γυναίκες, μικρά παιδιά, ακόμη και μωρά, αλλά και εκατοντάδες ασυνόδευτοι ανήλικοι, γεγονός που έχει προκαλέσει σοβαρή πίεση στις δομές φιλοξενίας της πόλης.

🔴🇪🇸🇲🇦 ALERTE INFO — L’invasion de l’enclave espagnole de Ceuta continue, des dizaines de milliers de Marocains déferlent en direction de la frontière.



Images tournées à l’instant. pic.twitter.com/Axpf8aGhO0 — French Report (@french_report78) July 30, 2026

Γιατί ξέσπασε τώρα η κρίση

Τα ισπανικά μέσα παρουσιάζουν μια σειρά παραγόντων που φαίνεται να συνέβαλαν στην εκρηκτική κατάσταση.

Ένας από αυτούς είναι η πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας, η οποία περιορίζει τις άμεσες επαναπροωθήσεις μεταναστών που εντοπίζονται στη θάλασσα χωρίς να προηγηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία εξέτασης. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι διακινητές εκμεταλλεύθηκαν την απόφαση αυτή, διαδίδοντας ότι οι πιθανότητες παραμονής στην Ισπανία αυξήθηκαν.

Παράλληλα, οι ισπανικές αρχές θεωρούν ότι οργανωμένα κυκλώματα διακινητών ενθάρρυναν τις μαζικές αναχωρήσεις, εκμεταλλευόμενα τόσο τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες όσο και τις προσδοκίες πολλών μεταναστών ότι, αφού φτάσουν στη Θέουτα, θα μπορέσουν αργότερα να μετακινηθούν στην ηπειρωτική Ισπανία.

🇲🇦 Today, thousands of migrants were literally brought in the backs of trucks and unloaded right at the Spanish border, all under the watch of the local police. pic.twitter.com/xZ1uETBtjP — Visegrád 24 (@visegrad24) July 30, 2026

Στα πρώτα στάδια της κρίσης, αρκετά ισπανικά μέσα ανέφεραν επίσης ότι οι μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας δεν εμπόδισαν αποτελεσματικά την προσέγγιση των μεταναστών στα σύνορα. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα το Ραμπάτ ενίσχυσε σημαντικά την παρουσία του στην περιοχή, χρησιμοποιώντας ακόμη και οχήματα με κανόνια νερού για να αποτρέψει νέες διελεύσεις.



Η αντίδραση της Ισπανίας



Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ ενεργοποίησε άμεσα σχέδιο έκτακτης ανάγκης.

Στη Θέουτα αναπτύχθηκαν περίπου 200 επιπλέον αστυνομικοί και 60 στρατιώτες για την ενίσχυση της Guardia Civil, ενώ ο Ισπανός πρωθυπουργός και ο υπουργός Εσωτερικών μετέβησαν στην πόλη για να επιβλέψουν τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, η Μαδρίτη βρίσκεται σε συνεχή συνεννόηση με το Ραμπάτ προκειμένου να αποτραπούν νέες αφίξεις και να επιστρέψουν στο Μαρόκο όσοι δεν δικαιούνται διεθνή προστασία.

Οι δομές φιλοξενίας έχουν ξεπεράσει τα όριά τους



Η κατάσταση στο Κέντρο Υποδοχής Μεταναστών (CETI) χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη.

Οι διαθέσιμες θέσεις έχουν καλυφθεί πλήρως, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι πέρασαν τη νύχτα σε προσωρινούς χώρους ή ακόμη και σε υπαίθριες περιοχές της πόλης. Οι τοπικές υπηρεσίες, ο Ερυθρός Σταυρός και οι διασώστες εργάζονται αδιάκοπα, ενώ συνδικαλιστικές οργανώσεις των σωμάτων ασφαλείας ζητούν επιπλέον προσωπικό και μέσα.



Αντιδράσεις κατοίκων και πολιτικές πιέσεις

Η πρωτοφανής πίεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Θέουτα.

Κάτοικοι πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις ζητώντας αυστηρότερη φύλαξη των συνόρων, ενώ ο πρόεδρος της αυτόνομης πόλης, Χουάν Χεσούς Βίβας, έκανε λόγο για «ανθρωπιστική και κοινωνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης» και ζήτησε από τη Μαδρίτη να εξετάσει ακόμη και την κήρυξη εθνικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Από την άλλη πλευρά, το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών εκτιμά ότι, παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, προς το παρόν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για ένα τέτοιο μέτρο.

Hundreds of migrants crossed into Spain’s North African enclave of Ceuta after swimming from nearby Morocco.



The large-scale crossing saw crowds make their way into the territory, prompting a major response from Spanish authorities. pic.twitter.com/UlLxzn42kk — CBS News (@CBSNews) July 30, 2026

Η σκιά της κρίσης του 2021

Σχεδόν όλα τα ισπανικά μέσα συγκρίνουν τα σημερινά γεγονότα με τη μεγάλη μεταναστευτική κρίση του Μαΐου 2021, όταν περίπου 8.000 άνθρωποι πέρασαν μέσα σε δύο ημέρες από το Μαρόκο στη Θέουτα, μετά τη διπλωματική κρίση που είχε προκαλέσει η νοσηλεία του ηγέτη του Μετώπου Πολισάριο, Μπραχίμ Γκάλι, στην Ισπανία.

Τότε οι μαροκινές αρχές είχαν κατηγορηθεί ότι χαλάρωσαν εσκεμμένα τους συνοριακούς ελέγχους, επιτρέποντας τη μαζική είσοδο μεταναστών ως μέσο πολιτικής πίεσης προς τη Μαδρίτη.

Η κατάσταση σήμερα

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή. Οι ισπανικές και μαροκινές αρχές συνεργάζονται στενά για την αποτροπή νέων διελεύσεων και την επιστροφή όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις παραμονής, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.

Παρά τις ενισχύσεις, οι υποδομές της Θέουτα εξακολουθούν να δοκιμάζονται από τις συνεχείς αφίξεις, με τις τοπικές αρχές να προειδοποιούν ότι, όσο συγκεντρώνονται χιλιάδες άνθρωποι στις απέναντι μαροκινές ακτές, δεν μπορεί να αποκλειστεί η εκδήλωση ενός ακόμη μεγαλύτερου μεταναστευτικού κύματος προς το ισπανικό έδαφος.



Πηγή: skai.gr

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