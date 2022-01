Ο πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Γιομάρτ Τοκάγεφ δήλωσε σήμερα ότι τέθηκε επικεφαλής του ισχυρού Συμβουλίου Ασφαλείας στη θέση του βετεράνου πρώην ηγέτη της χώρας Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγεφ και υποσχέθηκε να απαντήσει με τη «μέγιστη σκληρότητα» στις διαδηλώσεις που πυροδοτήθηκαν από την αύξηση της τιμής των καυσίμων.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμα, ο Τοκάγεφ δήλωσε πως αναλαμβάνει αμέσως την ηγεσία του Συμβουλίου Ασφαλείας, ένα ρόλο μέσω του οποίου ο Ναζαρμπάγεφ συνέχιζε να έχει σημαντική επιρροή μετά την απροσδόκητη παραίτησή του από την προεδρία το 2019.

Ο Τοκάγεφ δεν κατονόμασε τον Ναζαρμπάγεφ. Ο 81χρονος πρώην πρόεδρος δεν έχει εμφανιστεί ούτε έχει μιλήσει δημόσια από την αρχή των διαμαρτυριών, οι οποίες έκαναν νωρίτερα σήμερα τον Τοκάγεφ να δεχθεί την παραίτηση της κυβέρνησής του.

Το Ρόιτερ επισημαίνει πως η κίνηση αυτή φαίνεται να σηματοδοτεί τον οριστικό παραμερισμό του Ναζαρμπάγεφ, ενός πρώην επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος που κυβέρνησε ως αδιαφιλονίκητος πρόεδρος για σχεδόν τρεις δεκαετίες αφού το Καζακστάν κέρδισε την ανεξαρτησία του με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991.

