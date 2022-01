Ο πρόεδρος του Καζακστάν αποδέχθηκε σήμερα την παραίτηση της κυβέρνησής του και κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης περιοχές της χώρας.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε περισσότερους από 200 διαδηλωτές και ότι σχεδόν 100 αστυνομικοί τραυματίστηκαν στις διαδηλώσεις που έγιναν κατά της αύξησης των τιμών του αερίου, οι οποίες προκάλεσαν αναστάτωση σε αρκετές πόλεις της χώρας αυτής της κεντρικής Ασίας.

Οι διαμαρτυρίες αυτές, μεταξύ των οποίων η διαδήλωση χιλιάδων ανθρώπων την οποία διέλυσαν οι δυνάμεις της τάξης ρίχνοντας βομβίδες κρότου-λάμψης και δακρυγόνα κατά τη διάρκεια της νύχτας που πέρασε στο Αλμάτι, την οικονομική πρωτεύουσα του Καζακστάν, αποτελούν σπάνιο φαινόμενο στο Καζακστάν.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 200 διαδηλωτές συνελήφθησαν για "παραβίαση της δημόσιας τάξης" και ότι 95 αστυνομικοί τραυματίστηκαν.

Kazakhstan protestors are trying to seize the presidential complex in Almaty



Guess government’s resignation really didn’t work



pic.twitter.com/SIwF9DUpHi