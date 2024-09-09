Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκλήρωσε τη χημειοθεραπεία της και θα επιστρέψει στα «καθήκοντά» της και σε περισσότερες δημόσιες εμφανίσεις τους επόμενους μήνες, όταν θα είναι σε θέση να το κάνει.

Υπενθυμίζεται ότι η ίδια είχε ανακοινώσει με βίντεο στα τέλη Μαρτίου ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο.

Ωστόσο, ο δρόμος της προς την ανάκαμψη ήταν μακρύς και μπερδεμένος, ειδικά για τους βασιλικούς θαυμαστές.

Το χρονοδιάγραμμα του δρόμου της Κέιτ προς την ανάκαμψη

Ιανουάριος

Ο κόσμος άρχισε να ανησυχεί στα μέσα Ιανουαρίου, όταν η πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν είχε εμφανιστεί από τότε που παρευρέθηκε στην εκκλησία της βασιλικής οικογένειας την ημέρα των Χριστουγέννων στο Sandringham με τα παιδιά της.

Η Κέιτ εισήχθη στην κλινική του Λονδίνου για προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση στην κοιλιά στις 16 Ιανουαρίου, αν και αυτή η είδηση ​​δεν ανακοινώθηκε από το Παλάτι του Κένσινγκτον μέχρι την επόμενη μέρα, με τους βασιλικούς βοηθούς να λένε ότι αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο για δέκα έως 14 ημέρες πριν επιστρέψει στο σπίτι για να συνεχίσει την ανάρρωσή της.

Την ίδια μέρα, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν ότι ο βασιλιάς Κάρολος θα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο για διόγκωση προστάτη και μόλις λίγες μέρες αργότερα, η πρώην σύζυγος του πρίγκιπα Άντριου, Σάρα, Δούκισσα της Υόρκης, αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο του δέρματος, έξι μήνες μετά τη θεραπεία για καρκίνο του μαστού.

Στις 29 Ιανουαρίου, η πριγκίπισσα Κέιτ και ο βασιλιάς Κάρολος παίρνουν εξιτήριο από την κλινική του Λονδίνου. Ο Βασιλιάς εθεάθη να χαιρετίζει καθώς έφευγε με την Καμίλα, αλλά η Κέιτ δεν ήταν πουθενά παρά το γεγονός ότι το Παλάτι του Κένσινγκτον είπε ότι είχε επιστρέψει στο σπίτι στο Γουίνδσορ.

Μια εβδομάδα αργότερα, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν στον κόσμο ότι ο Βασιλιάς Κάρολος έχει καρκίνο, αλλά δεν υπήρχε ακόμα σημάδι της Κέιτ ή ενημερώσεις.

Φεβρουάριος

Η ανησυχία για την Κέιτ έγινε ακόμη πιο έντονη όταν ο πρίγκιπας Γουίλιαμ αποχώρησε από την τελετή μνήμης στα τέλη Φεβρουαρίου για τον αείμνηστο βασιλιά Κωνσταντίνο της Ελλάδας στο Ουίνδσορ λόγω «προσωπικού ζητήματος».

Μάρτιος

Στις 4 Μαρτίου, η Κέιτ φωτογραφήθηκε στο Windsor στη θέση του συνοδηγού ενός αυτοκινήτου με ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ενώ η μητέρα της, Carole Middleton, οδηγούσε.

Έξι μέρες αργότερα, το Παλάτι του Κένσινγκτον κυκλοφόρησε μια φωτογραφία της Κέιτ και των παιδιών της για να τιμήσει την Ημέρα της Μητέρας, αλλά παρατηρήθηκαν μια σειρά από «ανωμαλίες» στη φωτογραφία της Ημέρας της Μητέρας, γεγονός που οδήγησε την Πριγκίπισσα να παραδεχτεί ότι «επεξεργάστηκε» την εικόνα και να ζητήσει συγγνώμη για οποιαδήποτε «σύγχυση» προκλήθηκε.

Την επόμενη μέρα φωτογραφήθηκε σε ένα αυτοκίνητο να φεύγει από το Windsor με τον Γουίλιαμ αλλά το πρόσωπό της ήταν στραμμένο μακριά από την κάμερα.

Στις 18 Μαρτίου, δημοσιεύτηκε ένα βίντεο από το TMZ και το The Sun των Γουίλιαμ και Κέιτ που φεύγουν από το Windsor Farm Shop μετά από μία επίσκεψη στις 16 Μαρτίου.

Στις 22 Μαρτίου, η πριγκίπισσα αποκάλυψε τη διάγνωσή της με καρκίνο σε ένα μήνυμα - βίντεο που κυκλοφόρησε στα ειδησεογραφικά κανάλια σε όλο τον κόσμο.

Το Παλάτι του Κένσινγκτον είπε ότι η Κέιτ είχε ξεκινήσει μια πορεία «προληπτικής χημειοθεραπείας» στα «τέλη Φεβρουαρίου», αλλά δεν επιβεβαίωσαν την ακριβή ημερομηνία. Γίνεται επίσης κατανοητό ότι από μετεγχειρητικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι υπήρχε καρκίνος, αν και πάλι δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία για αυτές.

Ιούνιος

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της πριγκίπισσας μετά την ανακοίνωσή της για τον καρκίνο δεν ήρθε παρά στις 15 Ιουνίου, στη γιορτή για τα γενέθλια του Βασιλιά στο Trooping the Colour.

Η Κέιτ χαιρετούσε καθώς αυτή και τα τρία παιδιά της, ο πρίγκιπας Τζορτζ, η πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο πρίγκιπας Λούις, επευφημήθηκαν από τα πλήθη στο The Mall μετά την αναχώρησή τους από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ σε μια πομπή με άμαξες για την τελετή Trooping the Color.

Ιούλιος

Ένα μήνα αργότερα, στις 13 Ιουλίου, έκανε άλλη μια εμφάνιση στο Wimbledon στο Royal Box. Μαζί με την κόρη της πριγκίπισσας Charlotte, εννέα ετών, και την αδερφή της Pippa Middleton, η μελλοντική βασίλισσα έγινε δεκτή με χειροκροτήματα κάνοντας τη δεύτερη δημόσια εμφάνισή της για τη χρονιά.

Αύγουστος

Η πιο πρόσφατη θέαση της πριγκίπισσας της Ουαλίας ήταν στις 25 Αυγούστου, όταν παρευρέθηκε στην Κυριακάτικη λειτουργία στο Crathie Kirk με τον Γουίλιαμ, τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Σεπτέμβριος

Η σημερινή ανακοίνωση λέει ότι ότι ανυπομονεί να επιστρέψει στην εργασία της και σε περισσότερες δημόσιες εμφανίσεις τους επόμενους μήνες, όταν θα είναι σε θέση να το κάνει μετά την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας της, οπότε οι βασιλικοί θαυμαστές περιμένουν να δουν λίγο περισσότερο την πριγκίπισσα για την οποία ανησυχούσαν από τα Χριστούγεννα.

Το Παλάτι του Κένσινγκτον είπε ότι η πριγκίπισσα Κέιτ άρχισε να εργάζεται από το σπίτι, σε έργα σχετικά με τα καθήκοντά της για την πρώιμη παιδική ηλικία, και θα συνεχίσει να το κάνει.

Το σημερινό μήνυμα της πριγκίπισσας της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον

Η ανακοίνωση έγινε το απόγευμα της Δευτέρας με προσωπική της ανάρτηση στο Χ, ανάρτηση που συνοδεύεται από ένα προσεκτικά μονταρισμένο βίντεο που δείχνει την ίδια και την οικογένειά της σε χαρούμενες ιδιωτικές στιγμές στο σπίτι τους στο Νόρφολκ.

«Καθώς το καλοκαίρι τελειώνει, δεν μπορώ να σας πω τι ανακούφιση είναι που έχω επιτέλους ολοκληρώσει τη χημειοθεραπεία μου», αναφέρει αρχικά στο μήνυμά της η 42χρονη πριγκίπισσα.

Χαρακτηρίζει τους τελευταίους εννέα μήνες, μετά από την εισαγωγή της στο νοσοκομείο για επέμβαση στην κοιλιακή χώρα, ως «απίστευτα δύσκολους» για όλη την οικογένεια.

«Η ζωή όπως την ξέρει κανείς μπορεί να αλλάξει σε μία στιγμή και χρειάστηκε να βρούμε τρόπο να πορευθούμε στα ταραγμένα νερά και στον άγνωστο δρόμο.

Το ταξίδι του καρκίνου είναι περίπλοκο, τρομακτικό και απρόβλεπτο για όλους, ιδίως για εκείνους που είναι πιο κοντά σου. Με ταπεινότητα σε φέρνει επίσης πρόσωπο με πρόσωπο με τις αδυναμίες σου με τρόπο που δεν είχες φανταστεί πριν και με αυτό (φέρνει) μια νέα οπτική στα πάντα.

Αυτή τη φορά πάνω απ' όλα υπενθύμισε στον Γουίλιαμ και σε μένα να αναλογιζόμαστε και να είμαστε ευγνώμονες για τα απλά αλλά σημαντικά πράγματα στη ζωή, τα οποία τόσοι πολλοί από εμάς θεωρούμε δεδομένα. Απλά να αγαπάμε και να μας αγαπούν», αναφέρει στο μήνυμά της η πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Συνεχίζει τονίζοντας ότι πλέον επικεντρώνεται στο να παραμείνει απαλλαγμένη από τον καρκίνο. «Αν και έχω τελειώσει τη χημειοθεραπεία, το μονοπάτι προς την ίαση και την πλήρη ανάρρωση είναι μακρύ και πρέπει να συνεχίσω να παίρνω την κάθε μέρα όπως έρχεται».

Προσθέτει πάντως ότι ανυπομονεί να επιστρέψει στην εργασία της και σε περισσότερες δημόσιες εμφανίσεις τους επόμενους μήνες, όταν θα είναι σε θέση να το κάνει.

Συμπληρώνει ότι εισέρχεται σε αυτή τη νέα φάση της ανάρρωσης «με ανανεωμένη αίσθηση ελπίδας και εκτίμησης για τη ζωή».

Δηλώνει μαζί με τον σύζυγό της ευγνωμοσύνη για τη στήριξη από τον κόσμο.

«Σε όλους εκείνους που συνεχίζουν το δικό τους ταξίδι με τον καρκίνο, παραμένω μαζί σας, πλάι-πλάι, χέρι-χέρι. Από το σκοτάδι μπορεί να προβάλει το φως, επομένως ας φωτίσει λαμπρό αυτό το φως», καταλήγει το μήνυμα της Βρετανίδας πριγκίπισσας.

Μετά από φήμες για την υγεία της, η Κέιτ Μίντλετον είχε ανακοινώσει με βίντεο στα τέλη Μαρτίου ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο.

Μετά από αυτό εμφανίστηκε στα μέσα Ιουνίου στην παραδοσιακή στρατιωτική τελετή για να γενέθλια του μονάρχη, έπειτα στο τουρνουά τένις του Γουίμπλεντον και προ δύο εβδομάδων στο πλευρό του συζύγου της καθ' οδόν προς την κυριακάτικη λειτουργία στο Μπαλμόραλ της Σκωτίας.

Ακόμα δεν έχει υπάρξει κάποια ανακοίνωση για μελλοντικές δημόσιες εμφανίσεις, αν και εκτιμάται ότι θα θέλει να είναι παρούσα στην ετήσια τελετή για τους πεσόντες πολέμου στις 10 Νοεμβρίου.

