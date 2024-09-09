Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κάλεσε τον Ιρανό επιτετραμμένο Σαχιάρ Αμουζεγκάρ για να του εκφράσει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με τις αναφορές ότι το Ιράν ενδεχομένως προμηθεύει τη Ρωσία με βαλλιστικούς πυραύλους.

Το υπουργείο αναφέρει στην ανακοίνωσή του στο Telegram ότι ο Αμουγκεζάρ έλαβε σκληρή προειδοποίηση, ότι η επιβεβαίωση των παραδόσεων θα είχε «καταστροφικές και ανεπανόρθωτες συνέπειες» για τις διμερείς σχέσεις.

Το Κρεμλίνο δεν διέψευσε, αλλά ούτε και επιβεβαίωσε, σήμερα τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν έχει παραδώσει μικρού βεληνεκούς βαλλιστικούς πυραύλους στη Ρωσία, σχολιάζοντας ότι Μόσχα και Τεχεράνη είναι εταίροι και αναπτύσσουν διάλογο σε όλους τους τομείς.

Η εφημερίδα Wall Street Journal ανέφερε την Παρασκευή ότι το Ιράν έχει στείλει μικρού βεληνεκούς βαλλιστικούς πυραύλους στη Ρωσία, επικαλούμενη μη κατονομαζόμενους Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, σχολίασε σήμερα ότι έχει ενημερωθεί για το άρθρο, αλλά πρόσθεσε ότι «αυτού του είδους οι πληροφορίες δεν είναι πάντα αληθινές».

