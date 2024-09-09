Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον ανακοίνωσε πως ολοκλήρωσε τη χημειοθεραπεία που είχε ξεκινήσει προ έξι μηνών για αδιευκρίνιστο τύπο καρκίνου.

Η ανακοίνωση έγινε το απόγευμα της Δευτέρας με προσωπική της ανάρτηση στο Χ, ανάρτηση που συνοδεύεται από ένα προσεκτικά μονταρισμένο βίντεο που δείχνει την ίδια και την οικογένειά της σε χαρούμενες ιδιωτικές στιγμές στο σπίτι τους στο Νόρφολκ.

«Καθώς το καλοκαίρι τελειώνει, δεν μπορώ να σας πω τι ανακούφιση είναι που έχω επιτέλους ολοκληρώσει τη χημειοθεραπεία μου», αναφέρει αρχικά στο μήνυμά της η 42χρονη πριγκίπισσα.

Χαρακτηρίζει τους τελευταίους εννέα μήνες, μετά από την εισαγωγή της στο νοσοκομείο για επέμβαση στην κοιλιακή χώρα, ως «απίστευτα δύσκολους» για όλη την οικογένεια.

«Η ζωή όπως την ξέρει κανείς μπορεί να αλλάξει σε μία στιγμή και χρειάστηκε να βρούμε τρόπο να πορευθούμε στα ταραγμένα νερά και στον άγνωστο δρόμο.

Το ταξίδι του καρκίνου είναι περίπλοκο, τρομακτικό και απρόβλεπτο για όλους, ιδίως για εκείνους που είναι πιο κοντά σου. Με ταπεινότητα σε φέρνει επίσης πρόσωπο με πρόσωπο με τις αδυναμίες σου με τρόπο που δεν είχες φανταστεί πριν και με αυτό (φέρνει) μια νέα οπτική στα πάντα.

Αυτή τη φορά πάνω απ' όλα υπενθύμισε στον Γουίλιαμ και σε μένα να αναλογιζόμαστε και να είμαστε ευγνώμονες για τα απλά αλλά σημαντικά πράγματα στη ζωή, τα οποία τόσοι πολλοί από εμάς θεωρούμε δεδομένα. Απλά να αγαπάμε και να μας αγαπούν», αναφέρει στο μήνυμά της η πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Συνεχίζει τονίζοντας ότι πλέον επικεντρώνεται στο να παραμείνει απαλλαγμένη από τον καρκίνο. «Αν και έχω τελειώσει τη χημειοθεραπεία, το μονοπάτι προς την ίαση και την πλήρη ανάρρωση είναι μακρύ και πρέπει να συνεχίσω να παίρνω την κάθε μέρα όπως έρχεται».

Προσθέτει πάντως ότι ανυπομονεί να επιστρέψει στην εργασία της και σε περισσότερες δημόσιες εμφανίσεις τους επόμενους μήνες, όταν θα είναι σε θέση να το κάνει.

Συμπληρώνει ότι εισέρχεται σε αυτή τη νέα φάση της ανάρρωσης «με ανανεωμένη αίσθηση ελπίδας και εκτίμησης για τη ζωή».

Δηλώνει μαζί με τον σύζυγό της ευγνωμοσύνη για τη στήριξη από τον κόσμο.

«Σε όλους εκείνους που συνεχίζουν το δικό τους ταξίδι με τον καρκίνο, παραμένω μαζί σας, πλάι-πλάι, χέρι-χέρι. Από το σκοτάδι μπορεί να προβάλει το φως, επομένως ας φωτίσει λαμπρό αυτό το φως», καταλήγει το μήνυμα της Βρετανίδας πριγκίπισσας.

Μετά από φήμες για την υγεία της, η Κέιτ Μίντλετον είχε ανακοινώσει με βίντεο στα τέλη Μαρτίου ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο.

Μετά από αυτό εμφανίστηκε στα μέσα Ιουνίου στην παραδοσιακή στρατιωτική τελετή για να γενέθλια του μονάρχη, έπειτα στο τουρνουά τένις του Γουίμπλεντον και προ δύο εβδομάδων στο πλευρό του συζύγου της καθ' οδόν προς την κυριακάτικη λειτουργία στο Μπαλμόραλ της Σκωτίας.

Ακόμα δεν έχει υπάρξει κάποια ανακοίνωση για μελλοντικές δημόσιες εμφανίσεις, αν και εκτιμάται ότι θα θέλει να είναι παρούσα στην ετήσια τελετή για τους πεσόντες πολέμου στις 10 Νοεμβρίου.

A message from Catherine, The Princess of Wales



As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.



The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 9, 2024

