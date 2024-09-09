Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας La Repubblica, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς μπορεί να συμπεριλάβει εδαφικές παραχωρήσεις, από μέρους του Κιέβου, στο ειρηνευτικό σχέδιο που ετοιμάζει, με στόχο να καταστεί δυνατό να τερματισθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Το ειρηνευτικό αυτό σχέδιο, προσθέτει η εφημερίδα, θα προβλέπει την απευθείας συμμετοχή της Ρωσίας στις διαπραγματεύσεις.

"Ο Σολτς, με τον τρόπο αυτό επιθυμεί να μείνει στην ιστορία ως ο καγκελάριος της ειρήνης και να εξασφαλίσει, παράλληλα, την παραμονή του στην εξουσία", υπογραμμίζει η εφημερίδα της Ρώμης.

Πρόκειται για μια ουσιαστική αλλαγή γραμμής, καθώς μέχρι τώρα ο Όλαφ Σολτς είχε ταχθεί πάντα υπέρ της ουσιαστικής και αδιάκοπης στήριξης του Κιέβου.

Νωρίτερα, ο Γερμανός καγκελάριος είχε ζητήσει να καταβληθούν νέες προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, ενώ πρόσθεσε ότι ο ίδιος και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένκσι συμφώνησαν κατά την πρόσφατη συνομιλία τους στην ανάγκη για μια νέα ειρηνευτική διάσκεψη με τη συμμετοχή της Ρωσίας.

Ο Όλαφ Σολτς δέχεται πιέσεις από το εσωτερικό αφού τα τρία κόμματα που συμμετέχουν στον κυβερνητικό συνασπισμό υπέστησαν μεγάλη ήττα σε δύο περιφερειακές εκλογές την προηγούμενη εβδομάδα. Αντίθετα κόμματα που επιδιώκουν καλύτερες σχέσεις με τη Ρωσία σημείωσαν κέρδη.

Το ακροδεξιό Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) και το νεοϊδρυθέν κόμμα BSW, που τάσσονται κατά της συνέχισης της στήριξης στην Ουκρανία, κατέγραψαν σημαντικά κέρδη.

Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει τον Ιούλιο ότι σκοπεύει να έχει έτοιμο σχέδιο ως τον Νοέμβριο για τη διεξαγωγή δεύτερη διάσκεψης για την ειρήνη, τονίζοντας ότι θα πρέπει να μετάσχουν σε αυτή και εκπρόσωποι από τη Ρωσία.

Πηγή: skai.gr

