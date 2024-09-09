Η Ρωσία προσκάλεσε τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της BRICS που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Καζάν από τις 22 έως τις 24 Οκτωβρίου, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία.

Η ομάδα αυτή των αναπτυσσόμενων χωρών είχε προσκαλέσει πέρυσι τη Σαουδική Αραβία, το Ιράν, την Αιθιοπία, την Αίγυπτο, την Αργεντινή και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να γίνουν μέλη της, σε μια κίνηση που αποσκοπεί στην επιτάχυνση της προσπάθειάς της να αναδιαμορφώσει μια παγκόσμια τάξη που θεωρεί ξεπερασμένη.

Δύο πηγές με άμεση γνώση του θέματος δήλωσαν στο Reuters τον Ιανουάριο ότι το Ριάντ εξακολουθεί να εξετάζει την πρόσκληση για ένταξη στην BRICS.

Μία εξ αυτών δήλωσε ότι η ένταξη στην BRICS, που φέρει το αρχικό γράμμα των ονομάτων των χωρών μελών: Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική, έχει σημαντικά οφέλη, καθώς η Κίνα και η Ινδία είναι οι μεγαλύτεροι εμπορικοί εταίροι της Σαουδικής Αραβίας.

Σαουδαραβική επίσημη πηγή είχε δηλώσει στο Reuters τον Φεβρουάριο ότι το βασίλειο δεν είχε ακόμη ανταποκριθεί στην πρόσκληση για ένταξη και ότι το θέμα βρισκόταν ακόμη υπό εξέταση.

Πηγή: skai.gr

