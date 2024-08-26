Λογαριασμός
Νέος σάλος με την χθεσινή εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον - «Οι φωτογραφίες είναι από πέρσι» γράφουν στο Χ 

Μετά τον αρχικό ενθουσιασμό για την νέα, σπάνια εμφάνιση της 42χρονης πριγκίπισσας, άρχισε η αμφισβήτηση

Kate Middleton

Χθες αναρτήθηκαν στα social media βρετανικών ΜΜΕ νέες φωτογραφίες της Κέιτ Μίντλετον (Kate Middleton) ενώ πήγαινε με τον σύζυγό της Ουίλιαμ στην κυριακάτικη λειτουργία στο Crathie Kirk της Σκωτίας – όπου η βασιλική οικογένεια περνά τις θερινές διακοπές της. 

Μετά τον αρχικό ενθουσιασμό ωστόσο για την νέα, σπάνια εμφάνιση της 42χρονης πριγκίπισσας της Ουαλίας, η οποία τους τελευταίους μήνες αναρρώνει από θεραπεία για τον καρκίνο, άρχισε η αμφισβήτηση. 

Η πριγκίπισσα απαθανατίστηκε μέσα στο αυτοκίνητο, στη θέση του συνοδηγού, ευδιάθετη και χαμογελαστή, φορώντας ένα λαδί  καπέλο με φτερό. Αυτό το καπέλο, πολλοί royal fans σχολίασαν ότι είναι το ίδιο που φορούσε και πέρσι, την ίδια μέρα η Κέιτ Μίντλετον (τυχαίο;).

Επίσης, πολλοί παρατήρησαν ότι το σκουλαρίκι της φαίνεται να είναι προϊόν φωτομοντάζ - «κολλημένο» στον λαιμό της.

«Λοιπόν, ένα δημοσίευμα με φωτογραφίες του περασμένου έτους, απλώς για να την κρατάτε στη δημοσιότητα, αναρτήστε πρόσφατες φωτογραφίες» και  «Γιατί αυτοί χρησιμοποίησαν φωτογραφίες από πέρυσι, απορώ» έγραψαν κάποιοι. 

Χθες, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε επίσης τον βασιλιά Κάρολο και η βασίλισσα Καμίλα στον δρόμο προς την εκκλησία, καθισμένους στις πίσω θέσεις φορώντας κιλτ. 

Και πάλι, οι χρήστες τους διαδικτύου έσπευσαν να αποκαλύψουν ότι  και αυτοί φορούν τα ίδια ακριβώς ρούχα με την ίδια μέρα του περασμένου έτους.

 «Φωτογραφίες από πέρυσι, όταν πήγαιναν με τον δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων (τον τον πρίγκιπα Άντριου, που είχε εμπλακεί στο σκάνδαλο Επστάιν) στην εκκλησία», γράφουν, μεταξύ άλλων, οι χρήστες , ανεβάζοντας και σχετικές φωτογραφίες. 
 

Πηγή: skai.gr

