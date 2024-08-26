Χθες αναρτήθηκαν στα social media βρετανικών ΜΜΕ νέες φωτογραφίες της Κέιτ Μίντλετον (Kate Middleton) ενώ πήγαινε με τον σύζυγό της Ουίλιαμ στην κυριακάτικη λειτουργία στο Crathie Kirk της Σκωτίας – όπου η βασιλική οικογένεια περνά τις θερινές διακοπές της.

Μετά τον αρχικό ενθουσιασμό ωστόσο για την νέα, σπάνια εμφάνιση της 42χρονης πριγκίπισσας της Ουαλίας, η οποία τους τελευταίους μήνες αναρρώνει από θεραπεία για τον καρκίνο, άρχισε η αμφισβήτηση.

Η πριγκίπισσα απαθανατίστηκε μέσα στο αυτοκίνητο, στη θέση του συνοδηγού, ευδιάθετη και χαμογελαστή, φορώντας ένα λαδί καπέλο με φτερό. Αυτό το καπέλο, πολλοί royal fans σχολίασαν ότι είναι το ίδιο που φορούσε και πέρσι, την ίδια μέρα η Κέιτ Μίντλετον (τυχαίο;).

The Princess of Wales is seen at Crathie Kirk for the first time since her cancer diagnosis earlier this year.

https://t.co/2xLdCgrYNh — Rebecca English (@RE_DailyMail) August 25, 2024

Επίσης, πολλοί παρατήρησαν ότι το σκουλαρίκι της φαίνεται να είναι προϊόν φωτομοντάζ - «κολλημένο» στον λαιμό της.

Why is Kate Middleton Catherine Princess of Wales wearing almost identical outfit to one worn to Crathie Kirk last year? Why does 2024 earring look cut & pasted in? Are they manipulating old image to try fool us this year by just changing her hair & earring? Ai varied her top. pic.twitter.com/mydeLeWCKG — Royal Photos Watcher (@TerryW356348) August 25, 2024

«Λοιπόν, ένα δημοσίευμα με φωτογραφίες του περασμένου έτους, απλώς για να την κρατάτε στη δημοσιότητα, αναρτήστε πρόσφατες φωτογραφίες» και «Γιατί αυτοί χρησιμοποίησαν φωτογραφίες από πέρυσι, απορώ» έγραψαν κάποιοι.

ok what's going on...1st photo is August 2023 and the 2nd is August 2024 - why the same outfit Kate? or is the media recycling photos to fool us? pic.twitter.com/QvXE6bQit0 — Just Me 🎀 🦄🌺🧜‍♀️😍🥂🐬🦄 (@sallie6youtube) August 26, 2024

Χθες, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε επίσης τον βασιλιά Κάρολο και η βασίλισσα Καμίλα στον δρόμο προς την εκκλησία, καθισμένους στις πίσω θέσεις φορώντας κιλτ.

Και πάλι, οι χρήστες τους διαδικτύου έσπευσαν να αποκαλύψουν ότι και αυτοί φορούν τα ίδια ακριβώς ρούχα με την ίδια μέρα του περασμένου έτους.

«Φωτογραφίες από πέρυσι, όταν πήγαιναν με τον δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων (τον τον πρίγκιπα Άντριου, που είχε εμπλακεί στο σκάνδαλο Επστάιν) στην εκκλησία», γράφουν, μεταξύ άλλων, οι χρήστες , ανεβάζοντας και σχετικές φωτογραφίες.



