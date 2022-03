Ο ουκρανικός στρατός κατέστρεψε μια σειρά από ρωσικά στρατιωτικά ελικόπτερα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Kherson την Τρίτη, σύμφωνα με νέες δορυφορικές εικόνες από το Planet Labs.

Μια μεγάλη μαύρη στήλη καπνού φαίνεται να υψώνεται από το αεροδρόμιο στη δορυφορική εικόνα, με μια σειρά από ελικόπτερα να φλέγονται.

