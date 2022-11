Ο Κάρολος γίνεται 74 ετών - Πώς θα γιορτάσει τα πρώτα του γενέθλια ως Βασιλιάς 

Παρόλο που δεν θα υπάρχουν επίσημες εορταστικές εκδηλώσεις και δημόσιες εμφανίσεις, κανονιοβολισμοί θα τιμήσουν τα γενέθλια του βασιλιά στο Λονδίνο.

Ο βασιλιάς (πλέον) Κάρολος κλείνει σήμερα τα 74 χρόνια του και θα γιορτάσει τα πρώτα του γενέθλια ως μονάρχης ιδιωτικά, σε οικογενειακό και φιλικό κύκλο, χωρίς δημόσιες εκδηλώσεις.

Wishing a very happy birthday to His Majesty The King! pic.twitter.com/Kg3L70Ivn5 — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) November 14, 2022

Σύμφωνα με το BBC, ο Κάρολος φορά το στέμμα για μικρό χρονικό διάστημα και είναι πολύ νωρίς στη βασιλεία του για να έχει γίνει οποιαδήποτε ανακοίνωση σχετικά με το εάν ο Βασιλιάς θα ακολουθήσει τη βασιλική να έχει ξεχωριστά επίσημα γενέθλια το καλοκαίρι.

King Charles celebrates his 74th birthday, his first as monarch https://t.co/VT2wnKEeWh — BBC News (UK) (@BBCNews) November 14, 2022

Επίσης, η μπάντα της βασιλικής φρουράς θα παιανίσει το Happy Birthday κατά τη διάρκεια της αλλαγής φρουράς στο Μπάκινγχαμ το μεσημέρι.

Wishing His Majesty The King a very happy birthday today. pic.twitter.com/J1ziCRIyU5 — The Royal Family (@RoyalFamily) November 14, 2022

Διαδικτυακά, Ουίλιαμ και Κέητ και η βασιλική οικογένεια ανάρτησαν τις ευχές τους για «χρόνια πολλά και χαρούμενα γενέθλια»στον επίσημο λογαριασμό τους, μαζί με μια φωτογραφία του γελαστού Κάρολο

