Ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου Καρίμ Χαν ζήτησε σήμερα από τα συμβαλλόμενα κράτη να «εκτελέσουν» τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, του πρώην υπουργού Αμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ και του ηγέτη της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς Μοχάμεντ Ντιάμπ Ιμπραχίμ Αλ-Μάσρι, τον επονομαζόμενο Μοχάμεντ Ντέιφ.

«Απευθύνω έκκληση σε όλα τα κράτη μέρη να τηρήσουν τη δέσμευσή τους στο Καταστατικό της Ρώμης, σεβόμενοι και εκτελώντας αυτές τις δικαστικές εντολές», ανέφερε σε ανακοίνωση του.

Το ΔΠΔ εξέδωσε νωρίτερα εντάλματα σύλληψης κατά Νετανιάχου και Γκάλαντ για «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου τα οποία διαπράχθηκαν τουλάχιστον από τις 8 Οκτωβρίου 2023 μέχρι τουλάχιστον τις 20 Μαΐου 2024, ημερομηνία κατά την οποία η κατηγορούσα αρχή κατέθεσε τα αιτήματα για την έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης».

Χωριστή ανακοίνωση αναφέρεται στην έκδοση εντάλματος σύλληψης κατά του Μοχάμεντ Ντέιφ. Σύμφωνα με το Ισραήλ, ο Ντέιφ σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στη Γάζα, αν και η Χαμάς αρνείται τον θάνατό του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

