Ο νεογέννητος μαχαιρόδοντας είναι τόσο μικρός που χωράει σε μια παλάμη, όμως η ανακάλυψή του, έπειτα από 32.000 χρόνια, θεωρείται κοσμοϊστορικής σημασίας για τους παλαιοντολόγους.

Το κουταβάκι ήταν περίπου τριών εβδομάδων όταν πέθανε, στη σημερινή βορειοανατολική Ρωσία. Χάρη στο μόνιμα παγωμένο υπέδαφος της περιοχής, διατηρήθηκε μέχρι και σήμερα σε πολύ καλή κατάσταση.

Επιστήμονες από την Ακαδημία Επιστημών της Γιακουτία, στη ρωσική Άπω Ανατολή, είπαν ότι πρόκειται για μοναδικό εύρημα. «Πουθενά αλλού δεν έχει βρεθεί σε τόσο καλή κατάσταση», σχολίασε ο Αϊσέν Κλιμόφσκι, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης για το αλουροειδές που δημοσιεύτηκε αυτόν τον μήνα στην επιστημονική επιθεώρηση Scientific Reports.

Σε αντίθεση με τους σκελετούς μαχαιρόδοντων που έχουν βρεθεί στο Τέξας, το αλουροειδές της Σιβηρίας διατηρεί ακόμη το σκούρο καστανό τρίχωμά του.

«Είναι το πρώτο εύρημα που θα δείξει στον κόσμο πώς πραγματικά ήταν» οι μαχαιρόδοντες, είπε ο Κλιμόφσκι, ο οποίος εργάζεται στο Τμήμα Μελέτης της Πανίδας των Μαμούθ στο ινστιτούτο του Γιακούτσκ. «Ξεκλειδώνει το μεγάλο μυστικό της φύσης, κατά κάποιο τρόπο», πρόσθεσε.

Οι ερευνητές βρήκαν τυχαία τον μαχαιρόδοντα πριν από τέσσερα χρόνια, ενώ έκαναν ανασκαφές για να ξεθάψουν χαυλιόδοντες μαμούθ κοντά στον ποταμό Μπαντιαρίχα.

Η Δημοκρατία των Σαχά ή Γιακουτία, που βρέχεται από τον Αρκτικό Ωκεανό, είναι μια τεράστια έκταση με βάλτους και δάση, μεγαλύτερη από την Αργεντινή. Το 95% του εδάφους της καλύπτεται από πέρμαφροστ (μόνιμα παγωμένο υπέδαφος). Η άνοδος της θερμοκρασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής λιώνει το περμαφροστ, με αποτέλεσμα να αποκαλύπτονται λείψανα ζώων και άλλα προϊστορικά ίχνη. Στις αρχές αυτού του έτους οι επιστήμονες του ινστιτούτου Γιακούτσκ μελέτησαν έναν λύκο ηλικίας 44.000 ετών, τα οστά του οποίου βρέθηκαν στους λιωμένους πάγους της τούνδρας.

Το αιλουροειδές της Γιακουτίας ανήκει στο γένος των ομοθηρίων, που ζούσαν στη Βόρεια Αμερική, την Ευρασία και την Αφρική πριν από περίπου 4 εκατομμύρια χρόνια, μέχρι και πριν από 12.000 χρόνια. Τα ενήλικα ζώα είχαν το μέγεθος λιονταριού και διέθεταν μεγάλους, οδοντωτούς κοπτήρες.

Ο Άλμπερτ Προτοπόποφ, ο επικεφαλής του τμήματος Πανίδας των Μαμούθ, που συμμετείχε επίσης στη συγγραφή της μελέτης, είπε ότι η ανακάλυψη είναι ευλογία για τους παλαιοντολόγους σε όλον τον κόσμο. «Έκανε πραγματικά αίσθηση», είπε στο πρακτορείο Reuters.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.