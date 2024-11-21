Λογαριασμός
Ο Ματ Γκετς ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από υποψήφιος υπουργός Δικαιοσύνης στη σκιά της σκανδαλολογίας

Ο πρώην βουλευτής της Φλόριντα είπε ότι πήρε την απόφαση μετά από συνάντηση με γερουσιαστές την Τετάρτη

Γκετς

Ο πρώην βουλευτής των Ρεπουμπλικανών Ματ Γκετς ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από υποψήφιος υπουργός Δικαιοσύνης του νέου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο X την Πέμπτη. 

Ο πρώην βουλευτής της Φλόριντα ανέφερε ότι πήρε την απόφαση μετά από συνάντηση με γερουσιαστές την Τετάρτη.

«Ενώ η δυναμική ήταν ισχυρή, είναι σαφές ότι η επιβεβαίωση (της υποψηφιότητάς του) αποσπούσε άδικα την προσοχή από το κρίσιμο έργο της Μετάβασης Τραμπ/Βανς (σ.σ την κυβέρνηση)», έγραψε ο Γκετς.

«Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο σε μια άσκοπα παρατεταμένη σύγκρουση στην Ουάσιγκτον, επομένως θα αποσύρω το όνομά μου από το ενδεχόμενο να υπηρετήσω ως Γενικός Εισαγγελέας (υπουργός Δικαιοσύνης). Το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ πρέπει να είναι στη θέση του και έτοιμο την 1η ημέρα».

Η επιλογή του Γκετς από τον Τραμπ δέχθηκε έντονη κριτική, καθώς η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής των Αντιπροσώπων εξέταζε τη δημοσίευση μιας έκθεσης σχετικά με καταγγελίες για αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της «ανάρμοστης σεξουαλικής συμπεριφοράς και της παράνομης χρήσης ναρκωτικών», από τον υποψήφιο υπουργό Δικαιοσύνης. 

Ο Γκετς έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες. 

