Λιθουανία: Ο σοσιαλδημοκράτης Γκιντάουτας Παλούτσκας διορίστηκε πρωθυπουργός

Ο σοσιαλδημοκράτης Γκιντάουτας Παλούτσκας διορίστηκε επίσημα σήμερα πρωθυπουργός της Λιθουανίας - χώρας της Βαλτικής που είναι μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και στενός υποστηρικτής της Ουκρανίας - του οποίου ωστόσο ο συνασπισμός περιλαμβάνει ένα κόμμα που αμαυρώθηκε από κατηγορίες αντισημιτισμού.

Ο διορισμός του Παλούτσκας εγκρίθηκε με ψηφοφορία στο κοινοβούλιο. Στη συνέχεια ο πρόεδρος Γκιτάνας Ναουσέντα τον διόρισε επίσημα σε αυτή τη θέση.

Ο νέος πρωθυπουργός, ο οποίος έχει στη διάθεσή του στο εξής 15 ημέρες για να σχηματίσει την κυβέρνησή του, είχε ανακοινώσει ότι επρόκειτο να αυξήσει τις δαπάνες στον τομέα της άμυνας της χώρας του που βρίσκεται μεταξύ του ρωσικού θύλακα του Καλίνινγκραντ και της Λευκορωσίας.

Υποσχέθηκε ότι θα προσέξει την εικόνα της Λιθουανίας που έχει αμαυρωθεί λόγω της ένταξης στον κυβερνητικό συνασπισμό του λαϊκιστικού κόμματος Η Αυγή του Νέμουνας, του οποίου ο ηγέτης κατηγορείται για αντισημιτικές δηλώσεις.

Στο τέλος της συνάντησης με τον πρόεδρο, ο Παλούτσκας διόρισε την πλειονότητα των υποψηφίων στην κυβέρνησή του αλλά αρνήθηκε αναφέρει αυτούς που προτάθηκαν από το κόμμα Η Αυγή του Νέμουνας.

Ο πρόεδρος Ναουσέντα είχε προειδοποιήσει ότι δεν θα δεχτεί κανένα μέλος του κόμματος αυτού να καταλάβει υπουργικό θώκο.

Στο νέο υπουργικό συμβούλιο, η θέση του επικεφαλής της διπλωματίας αναμένεται να επιστρέψει στον Κεστούτις Μπούντρις, πρώην αξιωματικό των υπηρεσιών πληροφοριών και νυν σύμβουλο του προέδρου σε θέματα εθνικής ασφάλειας, ενώ η βουλευτής των Σοσιαλδημοκρατών Ντόβιλε Σακαλιένε αναμένεται να αναλάβει το υπουργείο Άμυνας.

Ο 45χρονος Παλούτσκας, αναπληρωτής επικεφαλής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (LSDP) θα αναλάβει την προεδρία της μελλοντικής κυβέρνησης μετά την απόφαση της Βίλιγια Μπλίνκεβιτσούτε, της επικεφαλής της πτέρυγας των Σοσιαλδημοκρατών να μη διεκδικήσει αυτή τη θέση μετά τη νίκη του κόμματός τους στις βουλευτικές εκλογές του περασμένου μήνα.

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας σήμερα, ο Παλούτσκας έλαβε την υποστήριξη 88 βουλευτών επί συνόλου 141.

Εκτός από το κόμμα Η Αυγή του Νέμουνας, οι σοσιαλδημοκράτες συμμάχησαν με τη Δημοκρατική Ένωση "Στο όνομα της Λιθουανίας".

Ο ηγέτης του κόμματος Η Αυγή του Νέμουνας, ο Ρεμίγκιγιους Ζεμαϊτάιτις, κατηγορείται για υποκίνηση στο μίσος αφότου παρέθεσε έναν αντισημιτικό στίχο για τη δολοφονία των Εβραίων, καταγγέλλοντας παράλληλα το 2023 την πολιτική της ισραηλινής κυβέρνησης.

Έχει επικριθεί επίσης και για άλλες παρατηρήσεις που θεωρήθηκαν ότι υποβαθμίζουν το Ολοκαύτωμα κατά τη διάρκεια του οποίου σχεδόν όλη η εβραϊκή λιθουανική κοινότητα που υπήρχε πριν από τον πόλεμο εξοντώθηκε μεταξύ 1941 και 1944.

Ο γενικός εισαγγελέας ζήτησε χθες, Τετάρτη, από το κοινοβούλιο την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Ζεμαϊτάιτις, ο οποίος απορρίπτει τις κατηγορίες και δηλώνει ότι στηρίζει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού.

Διαδήλωση έχει προαναγγελθεί για σήμερα το βράδυ μπροστά από το κοινοβούλιο για να καταγγείλει την παρουσία του κόμματος Η Αυγή του Νέμουνας στον συνασπισμό που καλείται να κυβερνήσει. Προηγούμενη διαμαρτυρία είχε πραγματοποιηθεί την περασμένη εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

