Πρόωρες εκλογές στις 28 Απριλίου, προκήρυξε σήμερα ο νέος πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ.

«Ζητώ από τους Καναδούς ισχυρή εντολή για να αντιμετωπίσουμε τον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης, ο οποίος αντικατέστησε τον Τζάστιν Τριντό, πριν από 10 ημέρες.

«Αντιμετωπίζουμε την πιο σημαντική κρίση της ζωής μας εξαιτίας των αδικαιολόγητων εμπορικών ενεργειών του προέδρου Τραμπ και των απειλών του κατά της κυριαρχίας μας», δήλωσε ο Κάρνεϊ προσθέτοντας ότι «χρειάζεται μια ισχυρή εντολή για να αντιμετωπιστούν οι απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος "θέλει να μας σπάσει για να μας πάρει η Αμερική"».

Τώρα έχει στη διάθεσή του πέντε εβδομάδες για να πάρει με το μέρος του, τους Καναδούς. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Φιλελεύθεροι, οι οποίοι βρίσκονται στην εξουσία από το 2015 και έμειναν πολύ πίσω από την αξιωματική αντιπολίτευση των Συντηρητικών στην αρχή του έτους, προηγούνται τώρα ελαφρώς των αντιπάλων τους.

Όταν ορκίστηκε πρωθυπουργός στις 14 Μαρτίου, ο Κάρνεϊ είχε πει ότι μπορούσε να συνεργαστεί με τον Τραμπ. Σήμερα όμως, ακολούθησε μια πιο μαχητική προσέγγιση.

Αν και οι επόμενες εκλογές δεν επρόκειτο να γίνουνπριν τις 20 Οκτωβρίου, ο Κάρνεϊ ελπίζει να αξιοποιήσει την αξιοσημείωτη ανάκαμψη του Φιλελεύθερου κόμματός του στις δημοσκοπήσεις από τον Ιανουάριο, όταν ο Τραμπ άρχισε να απειλεί τον Καναδά και ο πρώην πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ανακοίνωσε την παραίτησή του.

Πηγή: skai.gr

