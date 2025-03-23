ΗΠΑ: Ανακοίνωσαν ότι «αποκεφάλισαν» την ηγεσία των Χούθι

Η αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία βομβαρδισμών στην Υεμένη, που ξεκίνησε μόλις πριν από μια εβδομάδα, έχει εξοντώσει μέχρι στιγμής τους σημαντικότερους ηγέτες των Χούθι, συμπεριλαμβανομένου του κορυφαίου ειδικού στους πυραύλους, δήλωσε την Κυριακή ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Μάικ Γουόλτς.



Ο στρατός των ΗΠΑ έχει μέχρι στιγμής δημοσιοποιήσει λίγες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιχειρήσεις, που ξεκίνησαν μετά τις απειλές των σιιτών ανταρτών να ξαναρχίσουν τις επιθέσεις τους στα πλοία της Ερυθράς Θάλασσας στο πλαίσιο του πολέμου στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

τα κεντρικά τους γραφεία, έχουμε χτυπήσει κόμβους επικοινωνίας, εργοστάσια όπλων, ακόμη και μερικές από τις εγκαταστάσεις παραγωγής θαλάσσιων drones», είπε ο Γουόλτς στο CBS News.Ο Αμερικανός αξιωματούχος δεν έδωσε το όνομα του ειδικού στους πυραύλους που έχασε τη ζωή του, ούτε έδωσε λεπτομέρειες για τους άλλους ηγέτες που έχουν σκοτωθεί.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.