Νέα «εκτόξευση» για τη SpaceX του Μασκ - Πέρασε Amazon και Microsoft σε κεφαλαιοποίηση

Οι μετοχές της SpaceX σημειώνουν άνοδο περίπου 10% την Τρίτη, καθώς η εταιρεία κατασκευής πυραύλων του Ίλον Μασκ συνεχίζει τη ραγδαία άνοδό της μετά την πρωτοφανή δημόσια εγγραφή της την Παρασκευή.

Με την εκρηκτική άνοδο της μετοχής, η SpaceX ξεπέρασε προσωρινά τη Microsoft σε κεφαλαιοποίηση, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών των ΗΠΑ. Η κεφαλαιοποίηση της SpaceX έφτασε τα 2,94 τρισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας την αποτίμηση της Microsoft, η οποία ανερχόταν σε 2,93 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Η SpaceX ξεπέρασε επίσης την Amazon, η οποία έχει κεφαλαιοποίηση περίπου 2,66 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Η μετοχή της πρέπει να ξεπεράσει ένα υψηλότερο όριο για να προσπεράσει την Apple, την τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία των ΗΠΑ, με κεφαλαιοποίηση άνω των 4,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Στις αρχές της Δευτέρας, η κεφαλαιοποίηση της SpaceX ανερχόταν σε περίπου 2,53 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Υπενθυμίζεται ότι η διαστημική εταιρεία του Ίλον Μασκ έκανε ντεμπούτο στο χρηματιστήριο του Nasdaq την Παρασκευή μετά την ιστορική δημόσια εγγραφή (IPO).

Οι ανάδοχοι της SpaceX άσκησαν χθες επίσημα την επιλογή υπερδιάθεσης (greenshoe option) μετοχών στην αρχική δημόσια προσφορά (IPO), ανεβάζοντας το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε στα 85,7 δισ. δολάρια. Το greenshoe option (ή ρήτρα υπερκατανομής) είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στις αρχικές δημόσιες προσφορές (IPO). Επιτρέπει στους αναδόχους μιας έκδοσης να πουλήσουν έως και 15% περισσότερες μετοχές από όσες αρχικά σχεδιάζονταν, εάν η ζήτηση από τους επενδυτές είναι εξαιρετικά υψηλή. Η εταιρεία του Ίλον Μασκ συγκέντρωσε αρχικά 75 δισεκατομμύρια δολάρια την Πέμπτη.

Νωρίτερα την Τρίτη, η SpaceX ανακοίνωσε ότι θα εξαγοράσει τη δημοφιλή πλατφόρμα προγραμματισμού τεχνητής νοημοσύνης Cursor έναντι 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Μασκ, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, ανέφερε την Κυριακή στο X ότι η εταιρεία «ενδέχεται να καταφέρει να φτάσει περίπου» τα 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε έσοδα το 2030.

Αυτό θα σήμαινε τεράστια αύξηση σε σχέση με τα έσοδα των 18,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων που κατέγραψε η εταιρεία το 2025. Η SpaceX κατέγραψε καθαρή ζημία 4,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025, ενώ το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους σημείωσε ζημίες ύψους 4,28 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η SpaceX, που ιδρύθηκε το 2002, έχει κατακτήσει ηγετική θέση στον τομέα των δορυφόρων χάρη στην υπηρεσία Starlink και στους επαναχρησιμοποιούμενους πυραύλους της.

Τον Φεβρουάριο, ο Μασκ συγχώνευσε την εταιρεία με τη νεοφυή επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης του, την xAI, αφού είχε προηγουμένως συγχωνεύσει την τελευταία με την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X το 2025.

Η είσοδος της SpaceX στο χρηματιστήριο έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με την εξαιρετικά υψηλή αποτίμησή της, παρά τα τεράστια κέρδη που έχει σημειώσει από την εισαγωγή της.

Η CFRA ξεκίνησε την Παρασκευή την κάλυψη της μετοχής με σύσταση «πώλησης» και στόχο τιμής 12 μηνών στα 115 δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σε πτώση σχεδόν 29% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Παρασκευής. Η CFRA ανέφερε ότι η άποψή της αυτή οφείλεται «στην εξαιρετικά φιλόδοξη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας, στις υψηλές προσδοκίες αποτίμησης και στη σημαντική ένταση κεφαλαίου».

«Πιστεύω ότι οι επενδυτές της SpaceX θα αρχίσουν να εκνευρίζονται αρκετά μετά από τρία ή τέσσερα τρίμηνα, αν ο Μασκ δεν εκπληρώσει ορισμένες από τις προβλέψεις ανάπτυξης που είχαν διατυπώσει», είπε, αναφερόμενος στο έγγραφο που υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από τις εταιρείες που σχεδιάζουν να εισαχθούν στο χρηματιστήριο.

Οι αισιόδοξοι αναλυτές της αγοράς επισημαίνουν ότι οι αποδόσεις της μετοχής θα γίνουν αισθητές σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

«Αν το δούμε από μια πιο ευρεία οπτική γωνία, πρόκειται για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, και οι επενδυτές εστιάζουν στο πού κατευθύνονται τα πράγματα, είτε πρόκειται για πλοία, είτε για το διάστημα, είτε για υποδομές, είτε για τη βιομηχανία», δήλωσε στο CNBC ο Dan Ives, επικεφαλής έρευνας στον τομέα της τεχνολογίας στη Wedbush Securities

Πηγή: skai.gr

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