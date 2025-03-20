Ο νέος πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνι θα ανακοινώσει την Κυριακή τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών στις 28 Απριλίου, τόνισε σήμερα πηγή της κυβέρνησης στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο αντικαταστάτης του Τζάστιν Τριντό, ο οποίος ανέλαβε πρωθυπουργικά καθήκοντα την περασμένη εβδομάδα, είναι επικεφαλής μιας κυβέρνησης μειοψηφίας και επιδιώκει να κερδίσει με το Φιλελεύθερο Κόμμα του την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, σε μια περίοδο που η χώρα κλονίζεται από εντάσεις με τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει την Κυριακή ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 28 Απριλίου», είπε η πηγή που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Το κυβερνών Φιλελεύθερο Κόμμα βασίζεται στην εμπειρία του Κάρνι ως κεντρικού τραπεζίτη για να καθησυχάσει τους Καναδούς μπροστά σε έναν πόλεμο δασμών με τις ΗΠΑ, που απειλεί να κλονίσει την οικονομία.

Ο 60χρονος Κάρνι, χωρίς εμπειρία στην πολιτική, χωρίς να έχει διατελέσει ποτέ βουλευτής ή υπουργός, καλείται να κάνει προεκλογική εκστρατεία υπό τη σκιά των απειλών Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος ξεκίνησε εμπορικό πόλεμο με τον γείτονά του, επιβάλλοντας τελωνειακούς δασμούς, συνεχίζει να επαναλαμβάνει ότι το «μόνο λογικό πράγμα» που πρέπει να κάνει ο Καναδάς θα ήταν να ενταχθεί στις ΗΠΑ.

Οι απειλές που θέτει ο Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος ένοικος του Λευκού Οίκου κυριαρχούν στην καναδική πολιτική σκηνή εδώ και εβδομάδες και αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της επερχόμενης προεκλογικής εκστρατείας.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

