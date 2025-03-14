Μαρκ Κάρνεϊ: Ο Καναδάς δεν θα αποτελέσει "ποτέ τμήμα των ΗΠΑ"

Ο νέος πρωθυπουργός του Καναδά Μάρκ Κάρνεϊ δήλωσε σήμερα ότι ο Καναδάς δεν θα αποτελέσει «ποτέ τμήμα των ΗΠΑ», κατά τη διάρκεια της πρώτης επίσημης ομιλίας του, που εκφώνησε σε μια χώρα που κλονίζεται από τις απειλές του ισχυρού γείτονά της.

«Δεν θα αποτελέσουμε ποτέ, ποτέ, με οποιονδήποτε τρόπο, μέρος των ΗΠΑ», είπε, απαντώντας στις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το ενδεχόμενο να γίνει ο Καναδάς η 51η αμερικανική πολιτεία.

Όμως, επισήμανε πως σέβεται τις ΗΠΑ και αναζητά μέσα για να «συνεργαστεί» με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

