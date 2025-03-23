ΗΠΑ: «Ο Πούτιν θέλει ειρήνη - Δεν θέλει να καταλάβει όλη την Ευρώπη»

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ έδειξε αισιόδοξος την Κυριακή ενόψει των κρίσιμης σημασίας συνομιλιών στη Σαουδική Αραβία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, δηλώνοντας ότι πιστεύει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θέλει να τερματίσει τη σύγκρουση που διαρκεί τρία χρόνια, υποβαθμίζοντας τις ευρωπαϊκές ανησυχίες για τις διαθέσεις του.



«Αισθάνομαι ότι θέλει ειρήνη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γουίτκοφ στο Fox News.



Αμερικανική αντιπροσωπεία έχει συνομιλίες στη Σαουδική Αραβία με Ουκρανούς αξιωματούχους για πιθανή μερική κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Στη συνέχεια, Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι θα έχουν χωριστές συνομιλίες τη Δευτέρα, επίσης στη Σαουδική Αραβία.



«Πιστεύω ότι θα δείτε στη Σαουδική Αραβία τη Δευτέρα κάποια πραγματική πρόοδο, ιδιαίτερα καθώς επηρεάζει μια εκεχειρία στη Μαύρη Θάλασσα στα πλοία μεταξύ των δύο χωρών. Και από αυτό, φυσικά θα οδηγηθούμε σε μια πλήρη κατάπαυση πυρός», υποστήριξε ο Γουίτκοφ.



Ο Πούτιν συμφώνησε την περασμένη εβδομάδα να σταματήσει προσωρινά τις επιθέσεις σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, αλλά αρνήθηκε να εγκρίνει μια πλήρη κατάπαυση του πυρός 30 ημερών, κάτι που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ήλπιζε ότι θα ήταν το πρώτο βήμα προς μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία. Η Ουκρανία αποδέχθηκε την πρόταση 30 ημερών του Τραμπ.



Ερωτηθείς για τη δυτική κριτική στον Πούτιν, ο Γουίτκοφ είπε ότι πιστεύει ότι «κάθε ιστορία έχει δύο πλευρές» και υποβάθμισε τις ανησυχίες των συμμάχων της Ουάσιγκτον στο ΝΑΤΟ ότι η Μόσχα θα μπορούσε να ενθαρρυνθεί από μια συμφωνία και να εισβάλει σε άλλους γείτονές της.



«Απλώς δεν βλέπω ότι θέλει να καταλάβει όλη την Ευρώπη. Αυτή είναι μια πολύ διαφορετική κατάσταση από ό,τι ήταν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο» επέμεινε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

«Προσπάθεια αποφυγής στρατιωτικής δράσης»

Η προσέγγιση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς την ανώτατη αρχή του Ιράν, τον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, για μια πιθανή νέα συμφωνία για τα πυρηνικά είναι μια προσπάθεια αποφυγής στρατιωτικής δράσης, απείλησε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ.

«Δεν χρειάζεται να λύσουμε τα πάντα στρατιωτικά», είπε ο Γουίτκοφ.

«Το μήνυμά μας προς το Ιράν είναι να καθίσουμε και να δούμε αν μπορούμε, μέσω του διαλόγου, μέσω της διπλωματίας, να φτάσουμε στο ‘’σωστό μέρος’’. Εάν μπορούμε, είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Και αν δεν μπορούμε, η εναλλακτική δεν είναι μια εξαιρετική εναλλακτική».



Πηγή: skai.gr

