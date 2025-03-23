Γάζα: Ο Γουίτκοφ «τα γυρίζει», ο Νετανιάχου ανησυχεί

Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ

Την περαιτέρω διεύρυνση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα αποφάσισε χθες βράδυ το περιορισμένης σύνθεσης ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο, αρμόδιο για θέματα ασφάλειας και άμυνας (ΚΥΣΕΑ), με αποτέλεσμα να συνεχιστούν καθ’ όλη την διάρκεια της νύχτας οι βομβαρδισμοί με επίκεντρο την περιοχή του Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του θύλακα. Σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, συνολικά 23 άτομα έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται ο Σάλαχ Αλ-Μπαρνταουίλ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, και η σύζυγός του. Οι ισραηλινές χερσαίες επιχειρήσεις συνεχίζονται με επίκεντρο την Ράφα, ενώ νωρίτερα σήμερα το πρωί ο στρατός έδωσε εντολή στους κατοίκους της να την εγκαταλείψουν.



Ωστόσο, δημοσιογραφικές διαρροές αναφέρουν ότι είναι έντονος ο προβληματισμός του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος από τις προχθεσινές δηλώσεις του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου, Στίβεν Γουίτκοφ, σχετικά με τον ενδεχόμενο ρόλο της Χαμάς στο καθεστώς της μελλοντικής, μεταπολεμικής, διακυβέρνησης της Λωρίδας της Γάζας.

Στροφή 180 μοιρών;

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο πόντκαστ του Αμερικανού δημοσιογράφου Τάκερ Κάρλσον, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο προχθές, Παρασκευή (21/3), ο Γουίτκοφ επανέλαβε μεν την θέση του ότι «η Χαμάς θα πρέπει να αφοπλιστεί», προσθέτοντας όμως ότι «θα μπορούσε να δραστηριοποιηθεί πολιτικά» στην Γάζα «της επόμενης μέρας». «Η Χαμάς δεν είναι τόσο ακραία, όσο παρουσιάζεται», τόνισε, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα πρέπει να κατανοήσουν τι επιθυμεί η Χαμάς και μετέπειτα να σκεφτούν με ποιον τρόπο θα μπορέσουν να την πείσουν να αποχωρήσει από την Γάζα». Στο Ισραήλ οι δηλώσεις αυτές ερμηνεύονται ως μία στροφή 180 μοιρών σε σύγκριση με όσα είχε πει ο Στίβεν Γουίτκοφ στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο FOX News, όταν είχε εκφράσει την θέση πως «η Χαμάς θα πρέπει να αφοπλιστεί και να εγκαταλείψει τη Γάζα» επειδή «δεν υπάρχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική λύση για το μέλλον της».

Η ισραηλινή απάντηση

Η ισραηλινή πολιτική ηγεσία, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν έχει προβεί σε κάποια επίσημη δήλωση ή σχολιασμό επί των νέων –αναθεωρημένων, ίσως – απόψεων του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου, αναμένοντας προφανώς σχετική τοποθέτηση είτε εκ μέρους του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είτε ακόμα και του ιδίου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Από την άλλη όμως, το χθεσινό ισραηλινό ΚΥΣΕΑ φαίνεται πως αποφάσισε να απαντήσει με πράξεις.



Έτσι, κατά την χθεσινοβραδινή κυβερνητική συνεδρίαση, υιοθετήθηκε η πρόταση του Υπουργού Άμυνας, Ισράελ Κατς, που καθορίζει τα διοικητικά μέτρα που θα τεθούν σε εφαρμογή στη λογική του «σχεδίου εκκένωσης», που πρότεινε η διακυβέρνηση Τραμπ και τυγχάνει της στήριξης του Πρωθυπουργού Νετανιάχου. Συγκεκριμένα, η δέσμη διοικητικών μέτρων, που υιοθέτησε η ισραηλινή κυβέρνηση προβλέπει την γραφειοκρατική διαδικασία που θα εφαρμοστεί για τους κατοίκους της Γάζας που θα δηλώσουν ότι επιθυμούν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους οικειοθελώς, ορίζοντας τις χερσαίες, θαλάσσιες και αεροπορικές διόδους με τελικό προορισμό τρίτες χώρες που εν τω μεταξύ θα έχουν συμφωνήσει να τους αποδεχθούν στο έδαφός τους.

