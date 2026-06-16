Ο Τομ Χόλαντ άφησε να εννοηθεί ότι με τη Ζεντάγια έχουν όντως παντρευτεί

Ο Τομ Χόλαντ φαίνεται πως επιβεβαίωσε ότι παντρεύτηκε κρυφά τη Ζεντάγια, βάζοντας τέλος στις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και καιρό. Σε νέα συνέντευξή του στο περιοδικό Esquire, ο ηθοποιός ρωτήθηκε αν χρειάστηκε να εξηγήσει στην οικογένειά του ότι οι φωτογραφίες του υποτιθέμενου γάμου τους, που είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, ήταν ψεύτικες.

«Όχι, γιατί ήταν όλοι εκεί», απάντησε ο Χόλαντ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο γάμος είχε πράγματι πραγματοποιηθεί.

Όταν του ζητήθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες, αρκέστηκε να πει: «Αυτό είναι όλο που θα πάρετε από μένα».

Παρότι δεν αποκάλυψε περισσότερα για την τελετή, μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη σύζυγό του. «Η δουλειά μας μπορεί να δημιουργεί πολύ αγχωτικές καταστάσεις και είναι πραγματικά υπέροχο να έχεις μια σχέση που αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς και μπορεί να αντέξει στον χρόνο», δήλωσε.

Συνέχισε λέγοντας ότι οι δυο τους κατανοούν ο ένας τον άλλον με έναν τρόπο που λίγοι μπορούν να καταλάβουν, καθώς μοιράζονται την ίδια ιδιαίτερη πραγματικότητα της παγκόσμιας δημοσιότητας. «Είναι μια πραγματική πολυτέλεια, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα μπορούσα να έχω κάτι αντίστοιχο με κάποιον άλλον», είπε.

Ο πρωταγωνιστής του "Cherry" χαρακτήρισε τη Ζεντάγια «το πρόσωπό του» και «την καλύτερή του φίλη».

«Είμαι πιο ευτυχισμένος από ποτέ όταν είμαι μαζί της. Δεν έχω νιώσει ποτέ τόσο υποστηριζόμενος και ασφαλής όσο τώρα», εξομολογήθηκε.

Οι φήμες περί γάμου είχαν ενταθεί από τον Φεβρουάριο, όταν η Ζεντάγια εμφανίστηκε να φορά μια χρυσή βέρα αντί για το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων της.

Έναν μήνα αργότερα, ο επί χρόνια στιλίστας της, Λο Ρόουτς, είχε δηλώσει στο Access Hollywood ότι «ο γάμος έχει ήδη γίνει», ενισχύοντας περαιτέρω τις εικασίες.

Η ίδια η Ζεντάγια είχε αναφερθεί δημοσίως στις ψεύτικες φωτογραφίες γάμου που δημιουργήθηκαν με AI και κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα, αποκαλύπτοντας ότι πολλοί γνωστοί της τη συνεχάρησαν για έναν γάμο που δεν είχε δει κανείς.

«Ο κόσμος μου έλεγε πόσο όμορφες ήταν οι φωτογραφίες του γάμου μου και εγώ απαντούσα: “Αγάπη μου, είναι AI. Δεν είναι αληθινές”», είχε πει χαρακτηριστικά.

Παρά τις επίμονες ερωτήσεις, η ηθοποιός απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις φήμες, εξηγώντας ότι το ζευγάρι επιθυμεί να διατηρεί ορισμένες πτυχές της προσωπικής του ζωής μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Δεν προσπαθούμε να κρυφτούμε από τον κόσμο, αλλά θέλουμε να προστατεύσουμε τη χαρά μας και κάποια προσωπικά μας όρια», είχε δηλώσει.

Πηγή: skai.gr

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