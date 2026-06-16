Ρωσία: Διυλιστήριο διέκοψε τη λειτουργία του μετά από επίθεση ουκρανικού drone

Διυλιστήριο πετρελαίου στη Μόσχα διέκοψε σήμερα τη λειτουργία του μετά από επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone), σύμφωνα με δύο πηγές του κλάδου. Η επίθεση, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η Ουκρανία, προκάλεσε πυρκαγιά και ζημιές σε μια βασική μονάδα διύλισης, τη CDU-6, η οποία έχει δυνατότητα επεξεργασίας περίπου 21.400 τόνων πετρελαίου την ημέρα, όπως ανέφεραν οι πηγές, ήτοι το 53% της παραγωγικής ικανότητας του διυλιστηρίου.

Το διυλιστήριο αναμένεται να επαναλάβει σύντομα τη λειτουργία της δεύτερης κύριας μονάδας του, η οποία έχει δυνατότητα επεξεργασίας 18.800 τόνων πετρελαίου την ημέρα, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν δημοσίως.

Οι τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν νωρίτερα σήμερα ότι η πυρκαγιά στο διυλιστήριο είχε σβήσει και δεν είχε επηρεάσει τη λειτουργία του. Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν δήλωσε ότι μια εγκατάσταση στο χώρο είχε υποστεί ζημιές, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Το διυλιστήριο βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της Μόσχας και συμβάλλει στον εφοδιασμό της ρωσικής πρωτεύουσας με καύσιμα.

Η Gazpromneft, η οποία είναι ιδιοκτήτρια του διυλιστηρίου, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Οι πηγές ανέφεραν ότι το διυλιστήριο επεξεργάστηκε 11,6 εκατομμύρια μετρικούς τόνους αργού πετρελαίου το 2024 — ή περίπου 230.000 βαρέλια την ημέρα — και παρήγαγε 2,9 εκατομμύρια τόνους βενζίνης, 3,2 εκατομμύρια τόνους ντίζελ και 1,3 εκατομμύρια τόνους πίσσας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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