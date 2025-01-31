Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι θα επιβάλει δασμούς 25% στις εισαγωγές από το Μεξικό και τον Καναδά από τον Φεβρουάριο, κάνοντας πράξη τις απειλές που είχε κάνει εβδομάδες νωρίτερα.

Οι γενικοί δασμοί στα προϊόντα των δύο χωρών θα τεθούν σε ισχύ το Σάββατο, 1η Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η κυβέρνησή του δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν οι εισαγωγές πετρελαίου θα συμπεριληφθούν στους δασμούς, σημειώνοντας ότι η απόφαση εξαρτάται από το αν τα δύο έθνη «μας συμπεριφέρονται σωστά» και «αν το πετρέλαιο τιμολογείται σωστά». «Το πετρέλαιο δεν πρόκειται να έχει καμία σχέση με αυτό σε ό,τι με αφορά», είπε. «Θα αποφασίσουμε μάλλον απόψε για το πετρέλαιο. Επειδή μας στέλνουν πετρέλαιο, θα δούμε - εξαρτάται από το ποια είναι η τιμή».

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι διαφαινόμενοι δασμοί αξιοποιούνται «για διάφορους λόγους» και «μπορεί να αυξηθούν ή να μην αυξηθούν με την πάροδο του χρόνου». «Το νούμερο ένα είναι οι άνθρωποι που έχουν ξεχυθεί στη χώρα μας τόσο φρικτά και τόσο πολύ», είπε. «Νούμερο δύο είναι τα ναρκωτικά φαιντανύλης και ό,τι άλλο έχει έρθει στη χώρα, και νούμερο τρία είναι οι τεράστιες επιδοτήσεις που δίνουμε στον Καναδά και το Μεξικό με τη μορφή ελλειμμάτων».

«Θα επιβάλλω δασμούς 25% στον Καναδά και ξεχωριστά 25% στο Μεξικό, και θα πρέπει πραγματικά να το κάνουμε αυτό επειδή έχουμε πολύ μεγάλα ελλείμματα με αυτές τις χώρες», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι μόλις επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει από την 1η Φεβρουαρίου δασμούς 25% στα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ από τον Καναδά και το Μεξικό, δύο χώρες με τις οποίες υπέγραψε στην πρώτη του θητεία συμφωνία ελεύθερου εμπορίου.

Πρόκειται για ένα ενδεχόμενο που προκαλεί ανησυχία στους αναλυτές, την ώρα που η αμερικανική οικονομία κινείται ανοδικά, με ανάπτυξη 2,8% το 2024. Σύμφωνα με το Oxford Economics, αν ισχύσουν τελικά αυτοί οι δασμοί, η αμερικανική οικονομία θα χάσει 1,2 ποσοστιαία μονάδα ανάπτυξης και το Μεξικό ενδέχεται να βυθιστεί στην ύφεση.

Για τον Γουέντονγκ Ζανγκ, καθηγητή του πανεπιστημίου Κορνέλ, αν και το σοκ από την επιβολή δασμών δεν θα είναι πολύ μεγάλο για τις ΗΠΑ, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα είναι πιο σημαντικό για τις άλλες δύο χώρες.

“Σε ένα τέτοιο σενάριο ο Καναδάς και το Μεξικό μπορούν να περιμένουν να δουν το ΑΕΠ τους να μειώνεται κατά 3,6% και 2% αντίστοιχα, ενώ οι ΗΠΑ κατά 0,3%”, εκτίμησε. “Και η Κίνα θα επηρεαστεί από μια κλιμάκωση του ήδη υφιστάμενου εμπορικού πολέμου, αλλά θα επωφεληθεί από την ένταση των ΗΠΑ με το Μεξικό και τον Καναδά”.

Στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας ο Τραμπ δήλωνε ότι θέλει να επιβάλει δασμούς 10% ως 20% στο σύνολο των προϊόντων που εισάγονται στις ΗΠΑ, ακόμη και 60 με 100% για τα προϊόντα που εισάγονται από την Κίνα.

Στόχος ήταν να αντισταθμίσει οικονομικά τις μειώσεις φόρων που επιθυμεί να κάνει.

Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι δασμοί αποτελούν απάντηση στην ανικανότητα των δύο γειτονικών χωρών των ΗΠΑ να περιορίσουν την είσοδο ναρκωτικών, κυρίως φαιντανύλης, και παράτυπων μεταναστών στο αμερικανικό έδαφος.

Ο άνθρωπος που έχει επιλέξει για το υπουργείο Εμπορίου, ο Χάουαρντ Λάτνικ, έκανε λόγο για “μια πράξη εσωτερικής πολιτικής”, στη διάρκεια της ακρόασής του από το Κογκρέσο την Τρίτη.

“Αυτοί οι δασμοί έχουν απλώς στόχο να τις ωθήσουν να κλείσουν τα σύνορά τους”, εξήγησε. “Είναι ιδιαίτεροι δασμοί που έχουν στόχο να τις πιέσουν να αναλάβουν δράση”, σημείωσε ο Λάτνικ αναφερόμενος στον Καναδά και το Μεξικό.

Η Μεξικανή πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ εμφανίστηκε αισιόδοξη την Τετάρτη: “Δεν πιστεύουμε ότι θα γίνει. Αλλά αν ισχύσει, έχουμε σχέδιο”.

Ωστόσο, στο Μεξικό υπάρχει ανησυχία, κυρίως στον γεωργικό τομέα που εξάγει μεγάλες ποσότητες προϊόντων στις ΗΠΑ.

“Σχεδόν το 80% των εξαγωγών μας πάνε προς αυτή τη χώρα και, σε κάθε περίπτωση, οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει σοκ μας ανησυχεί”, παραδέχθηκε την Τρίτη ο Χουάν Κορτίνα επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Γεωργίας.

Στην καναδική πλευρά το ενδεχόμενο δασμών όξυνε την πολιτική κρίση που ήδη αντιμετώπιζε η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό, η οποία πλέον έχει παραιτηθεί.

Ο Καναδός υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας Ντέβιντ ΜακΓκίντι μετέβη χθες, Πέμπτη, στην Ουάσινγκτον για να παρουσιάσει το σχέδιό του για την ενίσχυση της ασφάλειας στα καναδοαμερικανικά σύνορα.

Ο Λάτνικ ήταν πολύ ξεκάθαρος την Τρίτη: “Γνωρίζω ότι αντιδρούν γρήγορα”, είπε αναφερόμενος στον Καναδά και το Μεξικό. “Αν κάνουν αυτό που πρέπει, δεν θα επιβληθούν δασμοί”.

«Εάν υπάρξουν αμερικανικοί δασμοί, το Μεξικό θα αυξήσει επίσης τους δασμούς», δήλωσε η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ σε συνέντευξη Τύπου την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με το Reuters, προσθέτοντας ότι αυτό θα προκαλέσει αυξήσεις τιμών για τους Αμερικανούς καταναλωτές.

Μιλώντας στο CNBC νωρίτερα αυτό το μήνα, η υπουργός διεθνούς εμπορίου του Καναδά Μαίρη Εντζί δήλωσε ότι «όλα είναι στο τραπέζι» όσον αφορά την απάντηση στους αμερικανικούς δασμούς, αρνούμενη να αποκλείσει την επιβολή δασμών στις εξαγωγές ενέργειας προς τις ΗΠΑ. «Αν πρόκειται να επιβάλλετε δασμούς στον Καναδά, αυτό που θα κάνει στην πραγματικότητα είναι να κάνει τα πράγματα πιο ακριβά για τους Αμερικανούς», σημείωσε.

Ωστόσο, υπάρχουν επίσης ανησυχίες ότι οι δασμοί θα πλήξουν τους καταναλωτές στον Καναδά και το Μεξικό. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, για παράδειγμα, οι αξιωματούχοι της Κεντρικής Τράπεζας του Καναδά προειδοποίησαν ότι τέτοια μέτρα από τις ΗΠΑ θα μπορούσαν να δημιουργήσουν επίμονο πληθωρισμό στη χώρα.

Η κατάσταση θυμίζει την ένταση με την Κολομβία

Η κατάσταση αυτή θυμίζει την ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Μπογκοτά το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, όταν η Κολομβία αρχικά αρνήθηκε να επιτρέψει την προσγείωση πτήσεων που μετέφεραν μετανάστες που είχαν απελαθεί από τις ΗΠΑ.

Τότε ο Τραμπ ανακοίνωσε σειρά κυρώσεων εις βάρος της Κολομβίας – περιλαμβανομένων δασμών 25% και στη συνέχεια 50%-- , στις οποίες απάντησε ο Κολομβιανός ομόλογός του Γκουστάβο Πέτρο, προτού οι δύο ηγέτες συμφωνήσουν στη διαδικασία επαναπατρισμού των απελαθέντων μεταναστών και πάρουν πίσω τις απειλές τους.

Πηγή: skai.gr

