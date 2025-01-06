Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ανακοίνωσε ότι παραιτείται από τον αρχηγός του κυβερνώντος κόμματος των Φιλελευθέρων.

Έχω αγωνιστεί για τη χώρα και για εσάς, είπε ο Τριντό στους Καναδούς

Ο Τριντό ξεκίνησε λέγοντας ότι κάθε πρωί που ξυπνάει ως πρωθυπουργός, εμπνέεται από την ανθεκτικότητα και τη γενναιοδωρία των Καναδών.

Δήλωσε ότι από τότε που έγινε πρωθυπουργός το 2015, έχει αγωνιστεί για τον Καναδά και τον λαό του, για την ενίσχυση και ανάπτυξη της μεσαίας τάξης και σημείωσε ότι παρακολούθησε τη στήριξη μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η απόφαση παραίτησης έρχεται μετά από συνομιλίες με την οικογένεια

Ο Τριντό υπογράμμισε ότι πήρε την απόφασή του να παραιτηθεί μετά από μακρά συζήτηση με την οικογένειά του - λέει ότι η επιτυχία του οφείλεται στην υποστήριξή τους -. Όπως είπε, μίλησε στα παιδιά του για την απόφασή του να παραιτηθεί στο δείπνο χθες το βράδυ.

«Η χώρα αξίζει μια πραγματική επιλογή» στις επόμενες εκλογές

Ο Τζάστιν Τριντό ανέφερε ότι «αυτή η χώρα αξίζει μια πραγματική επιλογή» στις επόμενες εκλογές, αφού ανακοίνωσε την παραίτησή του από την πρωθυπουργία.

Αν πρέπει να δώσω εσωκομματικές μάχες, δεν μπορώ να είμαι η καλύτερη επιλογή για τις επόμενες εκλογές, δήλωσε προσθέτοντας ότι οι εργασίες στο Κοινοβούλιο θα ανασταλούν έως τις 24 Μαρτίου.

Σχεδόν δέκα χρόνια μετά την άνοδό του στην εξουσία, ο 53χρονος Τριντό τελούσε υπό πίεση εδώ και εβδομάδες καθώς οι βουλευτικές εκλογές πλησιάζουν και το κυβερνών Φιλελεύθερο Κόμμα βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο στις δημοσκοπήσεις.

Κατά τη διάρκεια ερωτήσεων από τους δημοσιογράφους, ο Τριντό επανέλαβε ότι είναι μαχητής, και όχι κάποιος που οπισθοχωρεί από μία μάχη. Ωστόσο, τόνισε πως πάντα αυτό που τον καθοδηγούσε ήταν η αγάπη του για τον Καναδά και το καλύτερο συμφέρον των Καναδών.

Οι Καναδοί αξίζουν μια πραγματική επιλογή στις επόμενες εκλογές, εξήγησε ο Τριντό, και υπογράμμισε ότι λόγω «εσωτερικών μαχών» δεν μπορεί να είναι ο ηγέτης των Φιλελευθέρων στις επόμενες εκλογές.

Ο Τριντό αναφέρθηκε στα επιτεύγματά του ως πρωθυπουργός

Ο ίδιος τόνισε ότι ο Καναδάς είναι μια καλύτερη χώρα σήμερα από ό,τι όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του ως πρωθυπουργός το 2015.

Σημείωσε ότι η κυβέρνησή του έκανε την οικονομία να είναι λειτουργική για όλους, όχι μόνο για τους λίγους, ότι μείωσε τη φτώχεια και περισσότεροι άνθρωποι βρήκαν εργασία.

Σημειώνεται ότι ο Τριντό υπογράμμισε πολλές φορές σήμερα ότι είναι «μαχητής».

Σύμφωνα με το BBC oποιοσδήποτε παρακολουθεί την καναδική πολιτική την τελευταία δεκαετία θα έχει δει ότι ο Τριντό έχει εξοπλισμό πυγμαχίας.

Το όραμα του Pierre Poilievre «δεν είναι το σωστό για τους Καναδούς»

Ο Τριντό αναφέρθηκε και στον Pierre Poilievre, ηγέτη του Συντηρητικού Κόμματος του Καναδά. Δήλωσε ότι το όραμα του Poilievre «δεν είναι το σωστό για τους Καναδούς.»

Η διακοπή της μάχης κατά της κλιματικής αλλαγής «δεν έχει λογική», υπογράμμισε ο Τριντό, και συνέχισε να απαριθμεί περαιτέρω διαφωνίες με τον Poilievre.

«Χρειαζόμαστε μια φιλόδοξη, αισιόδοξη άποψη για το μέλλον», τόνισε, προσθέτοντας: «Ο Pierre Poilievre δεν το προσφέρει αυτό».

Η αποχώρηση του Τριντό θα αφήσει το κόμμα χωρίς επικεφαλής, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Φιλελεύθεροι έρχονται δεύτεροι μετά τους Συντηρητικούς της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε εκλογές που πρέπει να διεξαχθούν μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.

Όλο και πιο πολλοί Φιλελεύθεροι βουλευτές, θορυβημένοι από σειρά ζοφερών δημοσκοπήσεων, προέτρεψαν δημοσίως τον Τριντό να παραιτηθεί.

Ο Τριντό ανέλαβε ηγέτης των Φιλελευθέρων το 2013, όταν το κόμμα αντιμετώπιζε βαθιά κρίση και είχε πέσει στην τρίτη θέση στο κοινοβούλιο.

Εάν παραιτηθεί, θα υπάρξουν φωνές για άμεσες εκλογές, προκειμένου να σχηματισθεί μια σταθερή κυβέρνηση, ικανή να αντιμετωπίσει τον Ντόναλντ Τραμπ τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Ο Τριντό συζήτησε με τον υπουργό Οικονομικών Ντομινίκ Λεμπλάνκ το ενδεχόμενο να οριστεί μεταβατικός αρχηγός του κόμματος και πρωθυπουργός, ανέφερε πηγή στην εφημερίδα, προσθέτοντας ότι αυτό θα ήταν ανέφικτο εάν ο Λεμπλάνκ σχεδιάζει να διεκδικήσει την ηγεσία.

Αν και η Οτάβα ξόδεψε πολλά για την προστασία των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, δημιουργώντας δημοσιονομικά ελλείμματα-ρεκόρ, αυτό τελικά δεν προστάτεψε την κυβέρνηση από την οργή του κόσμου καθώς οι τιμές εκτινάχθηκαν στα ύψη.

Επιπλέον, η μεταναστευτική πολιτική οδήγησε σε εκατοντάδες χιλιάδες αφίξεις, δημιουργώντας τεράστια πίεση στην αγορά κατοικίας.

