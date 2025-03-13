Ο Μαρκ Κάρνι θα αναλάβει τα καθήκοντα του πρωθυπουργού του Καναδά αύριο Παρασκευή, αντικαθιστώντας τον Τζάστιν Τριντό, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με απειλές από πλευράς του ισχυρού γείτονά της, των ΗΠΑ.

Η τελετή ορκωμοσίας του νέου πρωθυπουργού και της κυβέρνησής του θα γίνει αύριο στην Οτάβα στις 11:00 (τοπική ώρα· 17:00 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε η γενική κυβερνήτρια του Καναδά, αντιπρόσωπος του βρετανού μονάρχη Καρόλου Γ΄, τύποις αρχηγού του κράτους.

Ο πρώην κεντρικός τραπεζίτης, 59 ετών, νέος στην πολιτική, εξελέγη με άνεση νέος ηγέτης των Φιλελευθέρων την Κυριακή. Εν μέσω πολιτικού χάους και υπό πίεση, ο Τζάστιν Τριντό ανακοίνωσε την παραίτησή του στις αρχές Ιανουαρίου, έπειτα από σχεδόν δέκα χρόνια στην εξουσία.

Η παράδοση της σκυτάλης θα γίνει καθώς η χώρα βιώνει κρίση άνευ προηγουμένου στην ιστορία της. Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε εμπορικό πόλεμο επιβάλλοντας τελωνειακούς δασμούς σε καναδικά προϊόντα και δεν σταματά να επαναλαμβάνει πως θέλει ο Καναδάς να γίνει «η 51η πολιτεία» των ΗΠΑ.

Ήδη στην επινίκια ομιλία του ο Μαρκ Κάρνιhttps://www.skai.gr/news/world/o-kanadas-den-prokeitai-na-ginei-pote-i-51i-politeia-ton-ipa-leei-o-diadoxos-tou-trinto διαβεβαίωσε σε επιθετικό τόνο πως η χώρα του θα «νικήσει» και ότι ο Καναδάς «δεν θα γίνει ποτέ» μέρος των ΗΠΑ.

«Ας μην απατώνται οι Αμερικανοί. Στο εμπόριο, όπως και στο χόκεϊ, ο Καναδάς θα νικήσει», πέταξε, αναφερόμενος στην ιστορική αντιπαλότητα των δυο χωρών στο συγκεκριμένο άθλημα, που επέλεξε να εργαλειοποιήσει τελευταία ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο κ. Κάρνι αναμένεται αφού αναλάβει να ανακοινώσει πότε θα διεξαχθούν βουλευτικές εκλογές, που πρέπει να οργανωθούν το αργότερο ως τον Οκτώβριο. Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν πως ενδέχεται να στηθούν κάλπες εντός εβδομάδων. Η θητεία του νέου πρωθυπουργού συνεπώς ίσως αποδειχτεί βραχεία. Οι συντηρητικοί του Πιερ Πουαλιέβρ φέρονται, κατά δημοσκοπήσεις, να προηγούνται των Φιλελευθέρων στις προθέσεις ψήφου.

