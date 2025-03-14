Συνάντηση εργασίας με τον Σολτς θα έχει την ερχόμενη Τρίτη στο Βερολίνο Μακρόν

Συνάντηση εργασίας με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς θα έχει την ερχόμενη Τρίτη στο Βερολίνο ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Όπως ανέφεραν διπλωματικές πηγές προσκείμενες στο Ελιζέ, κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα συζητηθεί η κατάσταση στην Ουκρανία και τα ζητήματα που θα απασχολήσουν το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Ο Γάλλος πρόεδρος και ο Γερμανός καγκελάριος θα συζητήσουν, επίσης, το σχέδιο για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της ΕΕ, στόχος του οποίου είναι να κινητοποιηθούν περίπου 800 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά και τα προβλήματα που δημιουργούνται μετά τον εμπορικό πόλεμο κατά της ΕΕ που φέρεται διατεθειμένος να ξεκινήσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Στο μεταξύ, σήμερα Παρασκευή, ο πρόεδρος Μακρόν συναντήθηκε στο Παρίσι με τους ιθύνοντες της αμυντικής βιομηχανίας στη Γαλλία μεταξύ των οποίων ήταν οι εκπρόσωποι της Dassault, της Airbus της Safran, της Gicat κ.α.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

