Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες

Το Συμβούλιο των 27 Ευρωπαίων ηγετών ξεκίνησε με ενημέρωση από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι - μέσω τηλεδιάσκεψης - για τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις γύρω από μια εκεχειρία, όμως το τελικό κείμενο των συμπερασμάτων δεν θα περιλαμβάνει παρά ελάχιστες γραμμές για την Ουκρανία, λόγω του βέτο και αυτή τη φορά του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.



Όπως συνέβη και στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 6 Μαρτίου, οι 26 ηγέτες ωστόσο αναμένεται να εγκρίνουν μια δήλωση όπου θα επιβεβαιώνουν τη στήριξή τους προς το Κίεβο, την επιθυμία τους για υιοθέτηση νέων κυρώσεων, καθώς και την πρόθεσή τους να προσφέρουν στρατιωτική και οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία.



Οι «27» συναντώνται μία ημέρα μετά την παρουσίαση της «λευκής βίβλου» για την άμυνα από την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που περιλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα την ενεργοποίηση της εθνικής ρήτρας διαφυγής από τους αυστηρούς δημοσιονομικούς κανόνες, αλλά και λεπτομέρειες για τα δάνεια ύψους 150 δις ευρώ που θα προσφέρει στα κράτη μέλη για την αύξηση των αμυντικών τους δαπανών. Αν και Ευρωπαίοι διπλωμάτες δεν αναμένουν εις βάθος συζήτηση για το αμυντικό σχέδιο, ωστόσο ενδεχομένως κάποια κράτη μέλη να ζητήσουν λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις δανεισμού ή να εκφράσουν ήδη πρόθεση εκμετάλλευσης κάποιων εκ των προτεινόμενων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Πρώτη συζήτηση για τον νέο πολυετή προϋπολογισμό

Δύσκολη αναμένεται η πρώτη συζήτηση επί του νέου πολυετούς προϋπολογισμού (2028 - 2034) στη διάρκεια του αποψινού δείπνου, καθώς επί της ουσίας θα αναζητηθούν τρόποι αποπληρωμής των δανείων του πακέτου οικονομικής ανάκαμψης NextGenerationEU στη διάρκεια της πανδημίας. Σύμφωνα με κάποιες διπλωματικές πηγές, σχεδόν 10-15% του νέου προϋπολογισμού θα κατευθυνθεί προς την αποπληρωμή των δανείων, στο καλό σενάριο. Περίπου το 1/5 του προϋπολογισμού πάντως θα απαιτηθεί να κατευθυνθεί προς τη γεωργία ή τη συνοχή. Αν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα θα ήθελε να υπάρξουν σαφείς κατευθύνσεις από τα κράτη μέλη για τον νέο πολυετή προϋπολογισμό που ξεκινά το 2028, ωστόσο πολλοί διπλωμάτες θεωρούν τη συζήτηση αρκετά πρώιμη, με την Κομισιόν να καταθέτει τις πρώτες σχετικές προτάσεις της το καλοκαίρι.



Θέμα «αγκάθι» για δέκα κράτη μέλη αποτελεί η εποπτική αρχή που προτείνει η Κομισιόν για την «ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων», τη μετονομασία της λεγόμενης ένωσης «κεφαλαιαγορών», που θα συζητηθεί σήμερα. Κάποια κράτη μέλη, όπως το Λουξεμβούργο, θεωρούν ότι δεν χρειάζεται μια κεντροποιημένη εποπτική αρχή για την επίτευξη αυτού του φιλόδοξου στόχου, με ερωτηματικό να παραμένει η στάση που θα κρατήσει η επόμενη γερμανική κυβέρνηση.

