Ο επικεφαλής της υπηρεσίας μετανάστευσης της Σιέρα Λεόνε, ο Αλουσίν Κανέ, καθαιρέθηκε την περασμένη εβδομάδα από τον πρόεδρο της χώρας Τζούλιους Μάαντα Μπίο, μερικές ώρες αφού είδε το φως της δημοσιότητας βίντεο στο οποίο εικονίζεται να παίρνει δώρο που του δίνει ένας από τους πλέον καταζητούμενους διακινητές ναρκωτικών στην Ευρώπη, πληροφορήθηκε το Γαλλικό Πρακτορείο χθες Τετάρτη.

«Ο πρόεδρος ασκεί τη συνταγματική εξουσία του να αναθέτει αξιώματα ή να αποπέμπει από αυτά οποιονδήποτε και τη χρησιμοποιεί με βάση κριτήρια που αποτελούν αποκλειστικό προνόμιό του», περιορίστηκε να πει ο υπουργός Πληροφοριών Τσέρνορ Μπα χθες — χωρίς ωστόσο να εξηγήσει τον λόγο της αποπομπής.

Την περασμένη Παρασκευή, ημέρα της καθαίρεσης του κ. Κανέ, ο ιστότοπος έρευνας Follow the Money αποκάλυψε βίντεο στο οποίο εικονίζεται ο επικεφαλής της υπηρεσίας μετανάστευσης, γελαστός, να παραλαμβάνει δώρο που του δίνει ο Γιος Λαϊντέκερς — ένας από τους πλέον καταζητούμενους φυγάδες στη Γηραιά Ήπειρο.

Στο βίντεο εμφανίζεται επίσης ο Άντριου Τζάια Καϊκάι, ο διευθυντής της υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών (NDLEA) της Σιέρα Λεόνε, να παρακολουθεί πάρτι.

Το βίντεο αυτό τραβήχτηκε την περασμένη χρονιά, σύμφωνα με τον ιστότοπο Follow the Money.

Γνωστός με προσωνύμια όπως «Παχουλός Γιος» ή ακόμη «Ομάρ Σαρίφ», ο 33χρονος Ολλανδός διακινητής ναρκωτικών θεωρείται από τη Europol πως συγκαταλέγεται στους «κυριότερους παίκτες» της εμπορίας κοκαΐνης σε διεθνές επίπεδο και, σύμφωνα με την ολλανδική εισαγγελία, βρίσκεται στη Σιέρα Λεόνε εδώ και μήνες.

Βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στον λογαριασμό στο Facebook της πρώτης κυρίας της Σιέρα Λεόνε την 1η Ιανουαρίου γέννησαν τις πρώτες υποψίες για την παρουσία του βαρόνου των ναρκωτικών στη Σιέρα Λεόνε.

Σε αυτές εικονίζεται κάποιος που μοιάζει με τον κ. Λαϊντέκερς να παραβρίσκεται σε θρησκευτική λειτουργία, με παρόντα τον πρόεδρο της χώρας.

Εξόριστος αντιπολιτευόμενος, ο Μοχάμεντ Μανσαράι, που ανέδειξε βίντεο που εικονίζουν τον κ. Λαϊντέκερς στη Σιέρα Λεόνε, κατηγορεί τον πρόεδρο Μπίο και την κυβέρνησή του ότι «προσφέρουν ασφαλές καταφύγιο» στον Ολλανδό κακοποιό.

Ο κ. Μανσαράι υποστηρίζει πως ο Ολλανδός έχει σχέση με την κόρη του προέδρου, την Άγκνες Μπίο — που εμφανίζεται μαζί του σ’ ένα από τα βίντεο.

Ο 33χρονος διακινητής είχε καταδικαστεί ερήμην από δικαστήριο του Ρότερνταμ τον Ιούνιο του 2024 να εκτίσει 24 χρόνια κάθειρξης σε δίκη για την οργάνωση της διακίνησης σχεδόν επτά τόνων κοκαΐνης και για ηθική αυτουργία φόνου.

Ο κ. Λαϊντέκερς έχει εξάλλου καταδικαστεί από βελγικό δικαστήριο να εκτίσει 10 χρόνια κάθειρξης για διακίνηση ναρκωτικών και επίθεση.

Στις αρχές Φεβρουαρίου, η αστυνομία στη Σιέρα Λεόνε ανακοίνωνε πως βρισκόταν σε εξέλιξη «ανθρωποκυνηγητό» για να εντοπιστεί ο φυγάς. Έκτοτε, δεν ανακοινώθηκε επίσημα ουδεμία εξέλιξη.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Ολλανδίας, ο Ντέιβιντ φαν Βιλ, έκανε γνωστό την περασμένη εβδομάδα μέσω X ότι συζήτησε με τον ομόλογό του της Σιέρα Λεόνε, τον Άλφα Σισέ, για την υπόθεση αυτή.

«Το αίτημα έκδοσης της Ολλανδίας που αφορά τον Γιος Λαϊντέκερς έχει μεγάλη σημασία. Καταζητείται σε διεθνές επίπεδο για σοβαρά εγκλήματα. Και υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως βρίσκεται στη Σιέρα Λεόνε», εξήγησε. «Οι εγκληματίες δεν πρέπει να εξασφαλίζουν ατιμωρησία πουθενά», πρόσθεσε.

Η ολλανδική αστυνομία διενεργεί έρευνες και για άλλες υποθέσεις στις οποίες μπορεί να εμπλέκεται ο διακινητής ναρκωτικών. Η πιο μακάβρια αφορά την εξαφάνιση και την πιθανή δολοφονία γυναίκας το 2019. Η Νάιμα Τζιλάλ, σύμφωνα με τη Europol, «υπέστη σίγουρα βασανιστήρια και πιθανόν δεν είναι πλέον στη ζωή».

Η Europol προσφέρει αμοιβή 200.000 ευρώ για οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να οδηγήσει στη σύλληψη του Γιος Λαϊντέκερς.

Η δυτική Αφρική είναι «περιφέρεια που αποτελεί ενδιάμεσο σταθμό για τη διεθνή διακίνηση κοκαΐνης από τις χώρες όπου παράγεται στη Λατινική Αμερική στις χώρες όπου καταναλώνεται στην Ευρώπη», σύμφωνα με την Παγκόσμια Πρωτοβουλία Εναντίον του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος (GI-TOC), ελβετική ΜΚΟ.

