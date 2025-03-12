Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση για το Χρηματιστήριο των ΗΠΑ

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ύστερα από ένα σερί αρνητικών συνεδριάσεων που οφείλεται εν πολλοίς στην ανησυχία των επενδυτών για τις επιπτώσεις της δασμολογικής πολιτικής του Τραμπ στην αμερικανική οικονομία.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 82,55 μονάδων (–0,20%), στις 41.350,93 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 212,36 μονάδων (+1,22%), στις 17.648,45 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 27,23 μονάδων (+0,49%), στις 5.599,30 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

