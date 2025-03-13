Για «ευρύτατη συναίνεση» μεταξύ των Ευρωπαίων σε ό,τι αφορά την υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία, έκανε λόγο ο υπουργός Άμυνας της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί μετά τη συνάντηση που είχε χθες Τετάρτη στο Παρίσι με τους ομολόγους του από τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Πολωνία. «Η πραγματική εγγύηση μακροπρόθεσμης ασφάλειας θα είναι οι δυνατότητες που θα μπορέσουμε να παρέχουμε στον ουκρανικό στρατό», δήλωσε.

«Δεν υπάρχει μέλλον για την Ουκρανία χωρίς τη δυνατότητα να αμυνθεί», τόνισε από την πλευρά του ο ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Γκροσέτο, απορρίπτοντας τα σενάρια περί «αποστρατιωτικοποιημένης» Ουκρανίας.

Ο πολωνός ομόλογός του Βλάντισλαβ Κόσινιακ-Κάμις χαιρέτισε την «αληθινή ενότητα» στην Ευρώπη «απέναντι στην απειλή εξ ανατολών». Υπογράμμισε πως «για να κρατήσουμε τη Ρωσία όσο το δυνατόν μακρύτερα από τις χώρες μας, πρέπει να βοηθήσουμε την Ουκρανία».

Όσον αφορά το ενδεχόμενο ανάπτυξης ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία με στόχο να διασφαλιστεί η τήρηση εκεχειρίας, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί είπε πως «δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί».

Στη συζήτηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΝΑΤΟ και της Ουκρανίας, καθώς η Ουάσινγκτον πιέζει τη Μόσχα να αποδεχθεί την πρότασή της για εκεχειρία 30 ημερών, την οποία το Κίεβο έχει αποδεχθεί.

«Αποδεχθείτε την κατάπαυση πυρός, ξεκινήστε διαπραγματεύσεις και τερματίστε τον πόλεμο», ήταν το μήνυμα που έστειλε στη Ρωσία ο βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι.

Ο γερμανός ομόλογός του Μπόρις Πιστόριους σημείωσε πως οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο την περίοδο εκεχειρίας στην Ουκρανία, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία. Η Ευρώπη πρέπει να υιοθετήσει μια πολύ πιο ενιαία προσέγγιση σε ό,τι αφορά την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού, είπε ο Πιστόριους, συμπληρώνοντας πως η Γηραιά Ήπειρος δεν έχει την πολυτέλεια να χάνει χρόνο σε περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες.

«Ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της δικής μου, κρύβονταν κάτω από την αμερικανική ομπρέλα και δεν έχουν επενδύσει στην άμυνα», παραδέχθηκε ο Γκουίντο Γκροσέτο.

Η συνάντηση των υπουργών Άμυνας πέντε ευρωπαϊκών κρατών-μελών του ΝΑΤΟ έγινε την επομένη της συνεδρίασης στο Παρίσι των αρχηγών των γενικών επιτελείων ενόπλων δυνάμεων 34 χωρών, από τους οποίους ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε να σχεδιάσουν «αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας» για το Κίεβο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.