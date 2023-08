Καναδάς: Τουλάχιστον 19.000 άνθρωποι εκκένωσαν τις εστίες τους εξαιτίας των πυρκαγιών - Δείτε βίντεο

Χιλιάδες άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις εστίες τους στον βόρειο και δυτικό Καναδά, όπου οι πυροσβέστες συνέχισαν και σήμερα το έργο της κατάσβεσης της σπάνιας έκτασης πυρκαγιών.

"Τουλάχιστον 19.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από το Γιέλοουναϊφ τις τελευταίες 48 ώρες", σχεδόν ολόκληρη η πόλη, δήλωσε χθες (Παρασκευή) το βράδυ ο Σέιν Τόμσον, υπουργός Περιβάλλοντος στα Βορειοδυτικά Εδάφη, πρωτεύουσα των οποίων είναι η Γιέλοουναϊφ.

15.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους οδικώς, 3.800 απομακρύνθηκαν αεροπορικώς, ενώ τουλάχιστον 300 πυροσβέστες επιστρατεύθηκαν για να καταπολεμήσουν τις φλόγες, πρόσθεσε ο ίδιος, σε μια από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις σε αυτή την πολύ απομονωμένη περιοχή του Καναδικού Βορρά.

Μερικοί από τους κατοίκους που απομακρύνθηκαν έφτασαν το βράδυ της Παρασκευής στο αεροδρόμιο του Κάλγκαρι στην Αλμπέρτα, περίπου 1.750 χλμ. νότια του Γέλοουναϊφ, με μικρές αποσκευές, κάποιοι με το κατοικίδιό τους, σημείωσε ένας δημοσιογράφος του AFP που βρίσκεται επί τόπου.

Εκτοπισμένοι από τον Καναδικό Βορρά συγκεντρώθηκαν σε έναν μικρό χώρο για να καταγραφούν και να μεταφερθούν σε ξενοδοχεία. Φρούτα, μπισκότα και νερό τέθηκαν στη διάθεσή τους.

Τουλάχιστον 40 πτήσεις που μετέφεραν περίπου 3.500 επιβάτες από το Γιέλοουναϊφ έχουν προσγειωθεί στο Κάλγκαρι και η πόλη έχει διαθέσει 495 δωμάτια ξενοδοχείων για τους εκτοπισμένους, δήλωσαν οι αρχές.

Η Βρετανική Κολομβία, περίπου 600 χιλιόμετρα δυτικά του Κάλγκαρι, είναι επίσης αντιμέτωπη με τις φλόγες και χρειάστηκε χθες να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οι πυρκαγιές επηρεάζουν ιδιαίτερα τη Δυτική Κελόουνα (περισσότεροι από 30.000 κάτοικοι), όπου «σημαντικός αριθμός» σπιτιών κάηκε, σύμφωνα με τις αρχές.

Το πολυτελές ξενοδοχείο Lake Okanagan Resort, το οποίο στο παρελθόν έχει φιλοξενήσει ανώτερους πολιτικούς όπως η πρωθυπουργός της Βρετανίας Μάργκαρετ Θάτσερ, είναι μεταξύ των κτιρίων που καταστράφηκαν από τις φλόγες, όπως φαίνεται από εικόνες που κυκλοφορούν στον τοπικό Τύπο.

Η κατάσταση είναι επίσης κρίσιμη στην άλλη πλευρά της λίμνης Οκανάγκαν, στην Κελόουνα (περίπου 150.000 κάτοικοι), όπου η τοπική πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου της Βρετανικής Κολομβίας, που υποδέχεται περισσότερους από 11.000 φοιτητές, έχει τεθεί υπό διαταγή εκκένωσης το βράδυ της Παρασκευής.

Ο εναέριος χώρος στην περιοχή έχει επίσης κλείσει για να βοηθηθούν οι προσπάθειες των πυροσβεστικών αεροσκαφών.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ταξίδεψε το βράδυ της Παρασκευής στο Έντμοντον, περίπου 1.000 χλμ. από το Γέλοουναϊφ, όπου συναντήθηκε με εκτοπισμένους από το Βορρά σε ένα κέντρο υποδοχής.

🔥🍁🇨🇦 - #Kelowna, British Columbia. #Canada.



British Columbia has more than 360 active fires — more than any other Canadian province, according to the Canadian Interagency Forest Fire Center. pic.twitter.com/uG3qrvpQv0