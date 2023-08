Βιβλική καταστροφή στην Τενερίφη – 26.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους λόγω της φωτιάς Κόσμος 22:28, 19.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

4

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η φωτιά, που ξέσπασε σε ορεινή περιοχή του βορειοανατολικού τμήματος του νησιού, επεκτάθηκε λόγω των ιδιαίτερα δύσκολων μετεωρολογικών συνθηκών