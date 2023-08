Ζελένσκι: Το Κίεβο συζητά με τη Σουηδία για απόκτηση μαχητικών Gripen - Η «ταυτότητα» των αεροσκαφών - Βίντεο

Μετά την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών F-16 το Κϊεβο "στοχεύει" και στα σουηδικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη Gripen.

Η Ουκρανία έχει ξεκινήσει συνομιλίες με την Σουηδία για το ενδεχόμενο να εφοδιαστεί με μαχητικά Gripen, ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έπειτα από συνάντηση που είχε με τον Σουηδό πρωθυπουργό στην εξοχική πρωθυπουργική κατοικία έξω από την Στοκχόλμη.

Συνοδευόμενος από την σύζυγό του Ολένα Ζελένσκα, ο Ουκρανός πρόεδρος επισκέπτεται τη Σουηδία και όπως είπε ο ίδιος βρίσκεται εκεί για να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον, τη βασιλική οικογένεια και άλλους αξιωματούχους για να τους ευχαριστήσει για την υποστήριξη που παρέχουν στην Ουκρανία απέναντι στην εισβολή της Ρωσίας.

Olena @ZelenskaUA and I met with HM King Carl XVI Gustaf and HM Queen Silvia. We highly value Sweden's strong support for Ukraine. We thanked Their Majesties for their solidarity with Ukrainians who were forced to flee Russian aggression and seek temporary refuge in Sweden. pic.twitter.com/aWbPE9dpUu