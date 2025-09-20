Η απόφαση της Disney/ABC να απομακρύνει επ’ αόριστον τον δημοφιλή παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ μετά από σχόλιά του για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στις ΗΠΑ. Από την Παρασκευή γίνονται διαδηλώσεις έξω από τα στούντιο της Disney στην Καλιφόρνια, ενώ εκκλήσεις διασήμων για μποϊκοτάζ των υπηρεσιών streaming της εταιρείας και οι έντονες πολιτικές πιέσεις τόσο από Ρεπουμπλικάνους, όσο και από Δημοκρατικούς, έχουν φέρει τον κολοσσό της ψυχαγωγίας στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης για την ελευθερία του λόγου και τα όρια της «cancel culture».

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Disney, Μάικλ Άιζνερ, κατηγόρησε δημοσίως την εταιρεία για υποχώρηση σε πολιτικές πιέσεις, ενώ γνωστοί δημιουργοί και ηθοποιοί απειλούν να διακόψουν τη συνεργασία τους. Ταυτόχρονα, Ρεπουμπλικανοί αξιωματούχοι, μεταξύ αυτών και ο Ντόναλντ Τραμπ, πανηγυρίζουν για την απομάκρυνση του παρουσιαστή, ενώ άλλοι, όπως ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ, εκφράζουν ανησυχίες για κυβερνητικές παρεμβάσεις που μπορεί να πλήξουν την ελευθερία των μέσων.

Η υπόθεση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών συγκρούσεων που εδώ και χρόνια φέρνουν τη Disney στο προσκήνιο, από τη διαμάχη της με τον Ρον ΝτεΣάντις στη Φλόριντα έως τις δικαστικές διαμάχες με την Τζίνα Καράνο και τον ίδιο τον Τραμπ.

Παράλληλα, στα κοινωνικά δίκτυα αυξάνονται οι εκκλήσεις για μποϊκοτάζ της Disney+, ενώ η συζήτηση γύρω από την «κουλτούρα της ακύρωσης» και τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης φαίνεται πως θα συνεχιστεί με αφορμή την υπόθεση Κίμελ.

Συνεχίζεται η αβεβαιότητα για το μέλλον του “Jimmy Kimmel Live!”

Σύμφωνα πάντως με το CNN, το προσωπικό της εκπομπής θα συνεχίσει να πληρώνεται, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις του παρουσιαστή με τη Disney για το μέλλον του σόου.

Ο Κίμελ μάλιστα ενημερώθηκε πως ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠΑ, Μπρένταν Καρ, ήταν αυτός που πίεσε δημόσια τη Disney να λάβει μέτρα, απειλώντας ακόμη και με επιπτώσεις στις άδειες μετάδοσης των τοπικών σταθμών του ABC. Η Disney φαίνεται να παραμένει αισιόδοξη για επιστροφή της εκπομπής, αλλά ζητά από τον Κίμελ να χαμηλώσει τους τόνους στη σάτιρά του απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ και το δίκτυο Fox News.

Το σόου απασχολεί περίπου 250 εργαζομένους στο Χόλιγουντ. Ο Κίμελ έχει στο παρελθόν στηρίξει οικονομικά την ομάδα του, όπως κατά την απεργία των σεναριογράφων το 2023 και στις πυρκαγιές του Λος Άντζελες φέτος.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.