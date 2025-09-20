Λογαριασμός
Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με drones και πυραύλους στην Ουκρανία - Τρεις νεκροί

Η Ρωσία εκτόξευσε περίπου 580 drones και 40 πυραύλους που στόχευαν υποδομές της Ουκρανίας, εταιρείες πολιτικής παραγωγής και κατοικημένες περιοχές

Ρωσικές επιθέσεις Ουκρανία

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 10 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, στην κεντροανατολική Ουκρανία, η οποία δέχθηκε μεγάλη επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), ανακοίνωσαν νωρίς σήμερα το πρωί οι περιφερειακές αρχές.

Ουκρανία

«Η περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ βρέθηκε εκ νέου στο στόχαστρο μαζικής επίθεσης», σημείωσε ο Σέρχιι Λίσακ, επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης της Ντνιπροπετρόφσκ σε μήνυμά του στο Telegram, προσθέτοντας ότι κτίρια επιχειρήσεων καταστράφηκαν και ότι προκλήθηκαν πυρκαγιές.

Οι αρχές πολλών άλλων περιφερειών της Ουκρανίας ανέφεραν επίσης μεγάλες επιθέσεις στη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς σήμερα, Σάββατο.

Σε δήλωσή του στην εφαρμογή Telegram, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ρωσία εκτόξευσε περίπου 580 drones και 40 πυραύλους που στόχευαν τις υποδομές της Ουκρανίας, τις εταιρείες πολιτικής παραγωγής και τις κατοικημένες περιοχές σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Τον Αύγουστο, η Ουκρανία παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι οι Ρώσοι στρατιώτες είχαν διεισδύσει στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, όπου η Μόσχα δήλωνε από την πλευρά της ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν προωθηθεί ήδη από τον Ιούλιο.

Ο ρωσικός στρατός ελέγχει σήμερα περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους.

