Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 10 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, στην κεντροανατολική Ουκρανία, η οποία δέχθηκε μεγάλη επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), ανακοίνωσαν νωρίς σήμερα το πρωί οι περιφερειακές αρχές.

«Η περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ βρέθηκε εκ νέου στο στόχαστρο μαζικής επίθεσης», σημείωσε ο Σέρχιι Λίσακ, επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης της Ντνιπροπετρόφσκ σε μήνυμά του στο Telegram, προσθέτοντας ότι κτίρια επιχειρήσεων καταστράφηκαν και ότι προκλήθηκαν πυρκαγιές.

Οι αρχές πολλών άλλων περιφερειών της Ουκρανίας ανέφεραν επίσης μεγάλες επιθέσεις στη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς σήμερα, Σάββατο.

Σε δήλωσή του στην εφαρμογή Telegram, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ρωσία εκτόξευσε περίπου 580 drones και 40 πυραύλους που στόχευαν τις υποδομές της Ουκρανίας, τις εταιρείες πολιτικής παραγωγής και τις κατοικημένες περιοχές σε διάφορες περιοχές της χώρας.

All night, Ukraine was under a massive attack by Russia. The enemy launched 40 missiles – cruise and ballistic – and about 580 drones of various types. I thank all our warriors who defended the skies throughout the night, and our F-16 pilots, who once again proved their prowess… pic.twitter.com/ajjQV3XwnI — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2025

Τον Αύγουστο, η Ουκρανία παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι οι Ρώσοι στρατιώτες είχαν διεισδύσει στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, όπου η Μόσχα δήλωνε από την πλευρά της ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν προωθηθεί ήδη από τον Ιούλιο.

Ο ρωσικός στρατός ελέγχει σήμερα περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους.

Πηγή: skai.gr

