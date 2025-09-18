Σε σοκ οι ΗΠΑ μετά το κόψιμο της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ - Πλήγμα στην ελευθερία του λόγου

Πολιτικοί, προσωπικότητες των μέσων ενημέρωσης και οργανώσεις για την ελευθερία του λόγου εξέφρασαν την οργή και την ανησυχία τους για το κόψιμο της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ, προειδοποιώντας ότι οι επικριτές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ φιμώνονται συστηματικά, σύμφωνα με τον Guardian. Το ABC ανακοίνωσε ότι αναστέλλει επ' αόριστον την εκπομπή Jimmy Kimmel Live! μετά τα σχόλια που έκανε ο Κίμελ σχετικά με τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, τα οποία οδήγησαν μια ομάδα σταθμών που συνεργάζονται με το ABC να δηλώσουν ότι δεν θα μεταδώσουν την εκπομπή.

Στο μεταξύ, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ χαρακτήρισε την απόλυση των σχολιαστών και το κόψιμο των εκπομπών ως «συντονισμένες» και «επικίνδυνες» ενέργειες. Σημείωσε ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα «δεν πιστεύει στην ελευθερία του λόγου. Λογοκρίνουν σε πραγματικό χρόνο».

Ο ηγέτης της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, δήλωσε ότι «όλοι οι πολιτικοί, ανεξαρτήτως πολιτικού φάσματος, πρέπει να υψώσουν τη φωνή τους για να σταματήσουν αυτό που συμβαίνει στον Τζίμι Κίμελ». Ο Γερουσιαστής Κρις Μέρφι δήλωσε ότι πιθανότατα πρόκειται για την αρχή μιας εκστρατείας που «χρησιμοποιεί τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ ως πρόσχημα για να αξιοποιήσει τη εξουσία του Λευκού Οίκου και να εξαλείψει τους επικριτές του Τραμπ και τους πολιτικούς του αντιπάλους», ενώ ο Δημοκρατικός πολιτικός Ρο Κάννα δήλωσε ότι «αυτή είναι ίσως η πρώτη κυβέρνηση που καθιστά παράνομη την κωμωδία».

Ο ηθοποιός Μπεν Στίλερ δήλωσε ότι η απόφαση να ανασταλεί η εκπομπή του Κίμελ «δεν είναι σωστή», ενώ ο κωμικός και περιστασιακός παρουσιαστής του Daily Show Μάικλ Κόστα έγραψε: «Πρόκειται για μια σοβαρή στιγμή στην αμερικανική ιστορία. Τα τηλεοπτικά δίκτυα ΠΡΕΠΕΙ να αντιδράσουν. Αυτό είναι εντελώς παράλογο».

Η κωμικός και ηθοποιός Γουάντα Σάικς είπε σε ένα βίντεο ότι ο Τραμπ «δεν έληξε τον πόλεμο στην Ουκρανία ούτε έλυσε το πρόβλημα της Γάζας την πρώτη εβδομάδα της θητείας του, αλλά έθεσε τέλος στην ελευθερία του λόγου τον πρώτο χρόνο της θητείας του. Όσοι προσεύχεστε, τώρα είναι η ώρα να το κάνετε. Σ' αγαπώ, Τζίμι».

Η σταρ της σειράς Hacks, Τζιν Σμαρτ, έγραψε ότι ήταν «τρομοκρατημένη» από την απόφαση. «Αυτό που είπε ο Τζίμι ήταν ΕΛΕΥΘΕΡΗ έκφραση, όχι ρητορική μίσους. Οι άνθρωποι φαίνεται να θέλουν να προστατεύουν την ελευθερία του λόγου μόνο όταν αυτό ταιριάζει με τα δικά τους σχέδια», έγραψε στο Instagram. «Αν και δεν συμφωνούσα ΚΑΘΟΛΟΥ με τον Τσάρλι Κερκ, ο θάνατός του από πυροβολισμό με αηδίασε και θα έπρεπε να αηδιάζει κάθε αξιοπρεπή άνθρωπο. Τι συμβαίνει στη χώρα μας;».

Κοινοποιώντας πρόσφατο βίντεο του σχολιαστή του Fox Μπράιαν Κιλμέαντ, ο οποίος καλούσε να σκοτωθούν οι ψυχικά ασθενείς και οι άστεγοι, ο κωμικός Πολ Σέερ έγραψε: «Για να καταλάβω καλά. Ο Κίμελ απομακρύνθηκε από την τηλεόραση για τα σχόλιά του σχετικά με την πολιτικοποίηση μιας δολοφονίας, αλλά αυτό είναι απολύτως εντάξει». Ο Κιλμέαντ αργότερα ζήτησε συγγνώμη για τα «εξαιρετικά σκληρά» σχόλιά του.

Ο κωμικός Μάικ Μπιρμπίλια έγραψε από τη μεριά του: «Αν είσαι κωμικός και δεν κατακρίνεις την παράλογη απόφαση να αποσύρουν τον Κίμελ από την τηλεόραση, μην ασχολείσαι πια με την ελευθερία του λόγου».

Ο πολιτικός σχολιαστής του MSNBC, Κρις Χέις, χαρακτήρισε το κόψιμο της εκπομπής του Κίμελ ως την πιο «άμεση επίθεση κατά της ελευθερίας του λόγου από κρατικούς παράγοντες που έχω δει στη ζωή μου».

Υπενθυμίζεται ότι στον μονόλογό του τη Δευτέρα, ο Κίμελ είπε ότι «φτάσαμε σε νέα χαμηλά επίπεδα το Σαββατοκύριακο, με τη συμμορία Maga να προσπαθεί απεγνωσμένα να χαρακτηρίσει αυτό το παιδί που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως οτιδήποτε άλλο εκτός από έναν από τους δικούς τους και να κάνει ό,τι μπορεί για να κερδίσει πολιτικά οφέλη από αυτό». Την Τρίτη είπε ότι ο Τραμπ ρίχνει λάδι στη φωτιά, επιτιθέμενος σε άτομα της αριστεράς.

Το ABC, που μεταδίδει τη βραδινή εκπομπή του Κίμελ από το 2003, κινήθηκε άμεσα μετά την ανακοίνωση της Nexstar Communications Group ότι θα αποσύρει την εκπομπή, λέγοντας ότι τα σχόλια του Κίμελ σχετικά με τον θάνατο του Κερκ «ήταν προσβλητικά σε μια κρίσιμη στιγμή για τον εθνικό πολιτικό διάλογο».

Ενθουσιασμένος ο Τραμπ - Ζητά να κοπούν και άλλες εκπομπές

Ο Ντόναλντ Τραμπ και προσωπικότητες που υποστηρίζουν το κίνημα Maga αντέδρασαν με ενθουσιασμό στην είδηση, με τον Αμερικανό πρόεδρο να τη χαρακτηρίζει «υπέροχη είδηση για την Αμερική». Ο Τραμπ ανέφερε μέσω Truth Social: «Συγχαρητήρια στο ABC που τελικά βρήκε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε να γίνει. Ο Κίμελ δεν έχει ΚΑΝΕΝΑ ταλέντο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο και λίγες ώρες νωρίτερα είχε παραστεί σε επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο βασιλιάς Κάρολος, φάνηκε επίσης να ενθαρρύνει το τηλεοπτικό δίκτυο NBC να ακυρώσει και άλλες εκπομπές που παρουσιάζουν οι Τζίμι Φάλον και Σεθ Μέγερς.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της αμερικανικής ρυθμιστικής αρχής για τα μέσα ενημέρωσης, Μπρένταν Καρ, ο οποίος διορίστηκε από τον Τραμπ, εμφανίστηκε σε ένα δεξιό podcast και απείλησε με ανάκληση των αδειών των τηλεοπτικών σταθμών εάν δεν ληφθούν μέτρα κατά του παρουσιαστή της εκπομπής. Ο Καρ σημείωσε ότι το κόψιμο της εκπομπής του Κίμελ μπορεί να ήταν σωστή ενέργεια από την πλευρά του ABC.

Μαζικές απολύσεις μετά τον θάνατο του Κερκ

Το Ίδρυμα για τα Ατομικά Δικαιώματα και την Ελευθερία της Έκφρασης ανέφερε ότι η χρονική στιγμή της απόφασης του ABC, μετά τις δηλώσεις του Καρ, «αποκαλύπτει όλη την αλήθεια». «Ένα ακόμη μέσο ενημέρωσης υπέκυψε στην πίεση της κυβέρνησης», δήλωσε η οργάνωση υπεράσπισης της ελευθερίας του λόγου, προσθέτοντας: «Δεν μπορούμε να είμαστε μια χώρα όπου οι παρουσιαστές των βραδινών talk show υπηρετούν τις επιθυμίες του προέδρου. Ωστόσο, έως ότου οι θεσμοί αποκτήσουν σθένος και μάθουν να αντιστέκονται στην πίεση της κυβέρνησης, αυτή είναι η χώρα στην οποία βρισκόμαστε».

Η Truth Wins Out (TWO), μια μη κερδοσκοπική οργάνωση αφιερωμένη στην ανάδειξη του εξτρεμισμού, ανέφερε ότι η κίνηση αυτή είναι μέρος μιας δεξιάς «σταυροφορίας ακύρωσης» που «χρησιμοποιεί την οργή ως όπλο για να αποσιωπά τις αντίθετες φωνές και να εκφοβίζει τα μέσα ενημέρωσης». «Πρόκειται για ένα νέο Μακαρθισμό που έχει επεκτείνει τα όρια του «woke» σε διαστάσεις που κάποτε ήταν αδιανόητες. Καταστέλλει τον ελεύθερο Τύπο και τιμωρεί όσους λένε την αλήθεια». Η δήλωση της TWO αναφέρεται στο κύμα απολύσεων που ήρθε μετά τον θάνατο του Κερκ, με εταιρείες να απολύουν υπαλλήλους για σχόλια που θεωρήθηκαν σκληρά ή διχαστικά.

Υπάρχουν αναφορές για δασκάλους, πυροσβέστες, δημοσιογράφους, νοσηλευτές, πολιτικούς, έναν υπάλληλο της Μυστικής Υπηρεσίας, έναν αναλυτή στο Nasdaq και έναν εργαζόμενο σε μια γνωστή ομάδα του NFL, οι οποίοι απολύθηκαν ή υπέστησαν κάποια μορφή λογοκρισίας μετά τη δημοσίευση απόψεων σχετικά με την πολιτική ή τον θάνατο του Κερκ.

Βανς: Οι άνθρωποι που βλέπουν κάποιον να πανηγυρίζει τη δολοφονία του Τσάρλι, πρέπει να καλέσουν τον εργοδότη τους

Οι προσπάθειες να εντοπιστούν, να εκφοβιστούν και να παρενοχληθούν άτομα που θεωρήθηκε ότι δεν θρήνησαν επαρκώς τη δολοφονία του Κερκ, βρήκαν στήριξη τη Δευτέρα από τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ήταν καλεσμένος στο podcast του Κερκ και είπε ότι οι άνθρωποι που «βλέπουν κάποιον να πανηγυρίζει τη δολοφονία του Τσάρλι» πρέπει να «καλέσουν τον εργοδότη τους. Δεν πιστεύουμε στην πολιτική βία, αλλά πιστεύουμε στους καλούς τρόπους, και δεν υπάρχει ευγένεια στον πανηγυρισμό μιας πολιτικής δολοφονίας».

Ο Κίμελ, όπως και ο Στίβεν Κόλμπερτ, παρουσιαστής της βραδινής εκπομπής του CBS, ήταν πάντα επικριτικός απέναντι στον Τραμπ και σε πολλές από τις πολιτικές του και το κόψιμο της εκπομπής του έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση του ανταγωνιστικού δικτύου CBS ότι θα ακυρώσει την εκπομπή του Κόλμπερτ στο τέλος της σεζόν για οικονομικούς λόγους, αν και ορισμένοι κριτικοί πιστεύουν ότι η στάση του απέναντι στον Τραμπ έπαιξε κάποιο ρόλο.

Διευθύνουσα σύμβουλος των New York Times: Ο Τραμπ αναπτύσσει ένα εγχειρίδιο κατά του Τύπου

Η διευθύνουσα σύμβουλος των New York Times Μέρεντιθ Κόπιτ Λέβιεν δήλωσε πως η εταιρεία «δεν θα πτοηθεί» από την ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων αγωγή του Αμερικανού προέδρου σε βάρος της εφημερίδας, έγινε χθες, Τετάρτη, γνωστό από τους Financial Times.

Η αγωγή αυτή είναι η πιο πρόσφατη από τη σωρεία των νομικών επιθέσεων του Τραμπ σε μέσα ενημέρωσης στη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, στις οποίες περιλαμβάνεται μια προσφυγή, τον Ιούλιο, σε βάρος της Wall Street Journal για δυσφήμηση.

Η αγωγή είναι νομικά αβάσιμη, δήλωσε η Λέβιεν σε συνέδριο των Financial Times, σε σχόλιά της για τα οποία η εφημερίδα αναφέρει πως είναι η πρώτη δημόσια δήλωσή της για το θέμα.

«Η αγωγή είναι αβάσιμη. Δεν έχει καμιά θεμιτή νομική διεκδίκηση. Πιστεύω πως σκοπός της είναι να φιμώσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία, να αποτρέψει το είδος του βασισμένου στα γεγονότα ρεπορτάζ για το οποίο είναι γνωστοί οι Times και άλλοι δημοσιογραφικοί θεσμοί».

Η ίδια πρόσθεσε: «Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα εγχειρίδιο κατά του Τύπου ... Οι New York Times δεν θα πτοηθούν απ' αυτό».

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Στην αγωγή που κατέθεσε τη Δευτέρα, ο Τραμπ κατηγορεί την εφημερίδα ότι δημοσίευσε με δόλο άρθρα και ένα βιβλίο γεμάτο «απεχθείς διαστρεβλώσεις και χαλκεύματα για τον Πρόεδρο Τραμπ».

Σε απάντηση σε αίτημα του Reuters για σχόλιο σχετικά με την προσφυγή του Τραμπ, η εφημερίδα δήλωσε την Τρίτη ότι η αγωγή του δεν περιέχει καμιά θεμιτή νομική διεκδίκηση και έχει στόχο να φιμώσει και να αποθαρρύνει το ανεξάρτητο ρεπορτάζ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.