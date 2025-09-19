Τα σχόλια του παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ στην εκπομπή του «Jimmy Kimmel Live!» για τον δολοφονημένο συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, που οδήγησαν τελικά και στο κόψιμό της, προκάλεσαν σάλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα η αντίδραση ήταν τόσο μεγάλη που τόσο εκπρόσωποι της Walt Disney όσο και ίδιος ο Tζίμι Κίμελ προσπαθούσαν να βρουν τις κατάλληλες λέξεις την Τετάρτη για να κατευνάσουν την οργή, δήλωσε στο Reuters ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Τα σχόλια του Κίμελ εξόργισαν πολλούς με τις αντιδράσεις να είναι τόσο έντονες που ορισμένοι χρήστες των social media εξαπέλυσαν ακόμα και απειλές κατά της ζωής του διάσημου παρουσιαστή, ανέφερε η πηγή. Ο παρουσιαστής αργά το βράδυ ετοιμαζόταν να κάνει μια δήλωση, αλλά ο Κίμελ και οι εκπρόσωποι της Disney δεν μπόρεσαν να βρουν τις κατάλληλες λέξεις για να μην πυροδοτήσουν περαιτέρω την ήδη εκρηκτική κατάσταση, ανέφερε η πηγή.

Καθώς πλησίαζε η ώρα για την προετοιμασία της εκπομπής της Τετάρτης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Disney, Μπομπ Ίγκερ, και η συμπρόεδρος της Disney Entertainment, Ντάνα Γουόλντεν, συμφώνησαν ότι το καλύτερο που θα μπορούσαν να κάνουν ήταν να κόψουν την εκπομπή και στη συνέχεια να βρουν μια δικαιολογία για να τη συνεχίσουν. Η Γουόλντεν ήταν εκείνη που ενημέρωσε τον Κίμελ για την απόφαση αυτή.

Έπειτα από αυτή την εξέλιξη, τα στελέχη του σταθμού θα συναντηθούν με τον Κίμελ για να συζητήσουν το μέλλον του προγράμματός του, ανέφερε το Bloomberg News την Πέμπτη, επικαλούμενο τρία άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Το ABC αποφάσισε να κόψει το σόου με αφορμή τα σχόλια του Κίμελ στην εισαγωγή της εκπομπής του για τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ, αλλά και τα «καρφιά» του για τις αντιδράσεις του προέδρου Τραμπ. Στην αρχή της εκπομπής του, ο Τζίμι Κίμελ σχολίασε ότι ο άντρας που κατηγορείται για τη δολοφονία του Κερκ, συνδεόταν με το κίνημα MAGA (Make America Great Again) του προέδρου Τραμπ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο Τάιλερ Ρόμπινσον μπορεί να ήταν ένας Ρεπουμπλικάνος υπέρμαχος του Αμερικανού προέδρου.

«Η συμμορία MAGA προσπαθεί απεγνωσμένα να παρουσιάσει αυτό το νέο παιδί που σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ ως κάτι διαφορετικό από μέλος τους, κάνοντας τα πάντα για να κερδίσουν πολιτικά οφέλη από αυτό» δήλωσε ο Κίμελ, προσθέτοντας στη συνέχεια: «Ανάμεσα στις επικρίσεις, υπήρξε και πένθος». «Σε ανθρώπινο επίπεδο μπορείς να δεις πόσο βαριά το πήρε ο Τραμπ», είπε ο Κίμελ με ειρωνική διάθεση και πρόβαλε βίντεο του Αμερικανού προέδρου να τον ρωτούν πώς νιώθει για τον θάνατο του Κερκ και εκείνος να αναφέρεται στις εργασίες που γίνονται στον Λευκό Οίκο.

«Δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο ένας ενήλικας θρηνεί τη δολοφονία κάποιου που αποκαλεί φίλο. Έτσι θρηνεί ένα τετράχρονο παιδί για ένα χρυσόψαρο», είπε ο Κίμελ.

Καθώς η Disney παλεύει με την αυξανόμενη διαμάχη που έχει ξεσπάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Μπρένταν Καρ, σε μια εμφάνισή του σε podcast την Τετάρτη, δήλωσε ότι ο Κίμελ είχε παραπλανήσει τους τηλεθεατές σχετικά με τη σχέση του φερόμενου ως δράστη με την MAGA. Ο Καρ έθεσε επίσης το ενδεχόμενο η FCC να ανακαλέσει τις άδειες μετάδοσης των τοπικών τηλεοπτικών σταθμών που μεταδίδουν όπως είπε τέτοια «σκουπίδια».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.