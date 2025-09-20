Λογαριασμός
Αίγυπτος: Απειλεί με αποστολή στρατευμάτων και αεροσκαφών στη Χερσόνησο του Σινά, μετά τον εκτοπισμό Παλαιστινίων

Αξιωματούχος του αιγυπτιακού στρατού ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει οδηγία για πυρά εναντίον οποιουδήποτε Παλαιστινίου πλησιάσει τα σύνορα

Σύνορα Αιγύπτου

Ενεργοποιείται η αιγυπτιακή κυβέρνηση, βλέποντας πως καραβάνια Παλαιστινίων πλησιάζουν τα σύνορα της χώρας.

Αξιωματούχος του αιγυπτιακού στρατού δήλωσε στην εφημερίδα al-Akhbar ότι «οι οδηγίες για το σχέδιο αντιμετώπισης οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνουν να μην υπάρξουν πυρά εναντίον οποιουδήποτε Παλαιστίνιου πλησιάσει τα σύνορα και να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αποκλειστικά με βάση ανθρωπιστικά κριτήρια».

Η Αίγυπτος απειλεί με στρατιωτική κλιμάκωση ως απάντηση στον μαζικό εκτοπισμό Παλαιστινίων από τη Γάζα, σύμφωνα με όσα μετέφερε το Σάββατο ανώτερος αξιωματικός του αιγυπτιακού στρατού στην εφημερίδα al-Akhbar, που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ.

Οι πιθανές στρατιωτικές κινήσεις της Αιγύπτου θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τον διπλασιασμό του αριθμού των Αιγύπτιων στρατιωτών και τη μεταφορά στρατευμάτων και αεροσκαφών στη Χερσόνησο του Σινά.

