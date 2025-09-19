Του Στέφανου Νικολαΐδη

Λίγες φορές μια ακύρωση τηλεοπτικού προγράμματος έχει προκαλέσει τόση αίσθηση σε όλον τον κόσμο. Η απόφαση για το «κόψιμο» της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ, ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους παρουσιαστές της αμερικανικής τηλεόρασης, σόκαρε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων εντός και εκτός ΗΠΑ.

Για τους περισσότερους η είδηση ήρθε μέσα από τίτλους ειδήσεων και αναρτήσεις στα social media. Για κάποιους όμως, η εμπειρία ήταν πιο προσωπική: βρέθηκαν έξω από το στούντιο την ώρα που ανακοινωνόταν ότι το show δεν θα προβληθεί ποτέ ξανά.

Ανάμεσά τους και ένας Έλληνας, ο Κυριάκος Λαζαρίδης, ο οποίος βρέθηκε τυχαία στο Λος Άντζελες και είχε φροντίσει να εξασφαλίσει θέση στο κοινό. Όσα έζησε, όπως τα αφηγείται στο skai.gr, σκιαγραφούν όχι μόνο την ατμόσφαιρα της στιγμής, αλλά και το πώς ο ίδιος αντιλαμβάνεται την κατάσταση της ελευθερίας λόγου στην Αμερική.

Ο Κυριάκος Λαζαρίδης βρέθηκε στο Λος Άντζελες για διακοπές και είχε κατοχυρώσει εισιτήρια για τα γυρίσματα του Τζίμι Κίμελ. Την Τρίτη δεν πρόλαβε να μπει, καθώς το στούντιο γέμισε. Την επόμενη μέρα, Τετάρτη, βρέθηκε ξανά στην ουρά, ελπίζοντας να ζήσει από κοντά την εμπειρία ενός από τα πιο δημοφιλή late night shows της Αμερικής.

«Είχαμε περάσει τον έλεγχο των εισιτηρίων, αλλά δεν μας έβαζαν μέσα. Ο κόσμος απορούσε γιατί το show ξεκινούσε σε λιγότερο από μία ώρα και δεν είχαν αρχίσει να βάζουν κόσμο. Κάποια στιγμή βγήκε ένας υπεύθυνος και μας είπε απλά “μας συγχωρείτε για την ταλαιπωρία, αλλά το show ακυρώνεται και πρέπει να αποχωρήσετε”. Χωρίς καμία εξήγηση. Ήμασταν όλοι έκπληκτοι», θυμάται.

Λίγο αργότερα, καθώς περνούσε ξανά από το σημείο, είδε κάμερες και δημοσιογράφους έξω από το στούντιο. «Τότε έμαθα ότι είχε κοπεί η εκπομπή. Μέχρι εκείνη τη στιγμή κανείς από το προσωπικό δεν μας είχε πει την αλήθεια. Όλοι ήταν με ένα χαμόγελο αμηχανίας, προσπαθούσαν να το κρύψουν».

«Αστείος ο λόγος που έκοψαν τον Κίμελ - Έχει πει κι άλλα αιχμηρά αστεία, κανείς δεν τον σταμάτησε»

Ο Κυριάκος περιγράφει με παράπονο την εμπειρία. «Δεν τα κατάφερα καμία από τις δύο μέρες να παρακολουθήσω το show. Την πρώτη μέρα ήταν γεμάτο, τη δεύτερη κόπηκε. Ένιωσα σαν να μου κάνει κάποιος πλάκα».

Όπως λέει, παρακολουθούσε την εκπομπή περιστασιακά από την Ελλάδα και τον ενθουσίαζε το κομμάτι με τις συνεντεύξεις στον δρόμο. «Μου αρέσει πολύ ο Κίμελ. Έχει χιούμορ, σχολιάζει ωραία την επικαιρότητα, και αυτά που λέει τα λέει αβίαστα».

Η είδηση του «κόψιμου» τον σόκαρε, όπως παραδέχεται. «Ο λόγος που κόπηκε η εκπομπή μού φαίνεται αστείος. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι 20 χρόνια στην αμερικανική τηλεόραση, έχει πει κι άλλα αιχμηρά πράγματα, και ποτέ δεν τον σταμάτησε κανείς».

«Η ελευθερία λόγου στις ΗΠΑ περιορίζεται, υπάρχει δικτατορία»

Ο ίδιος βλέπει πίσω από την ακύρωση μια ευρύτερη πολιτική διάσταση. «Μετά από αυτό, πιστεύω ότι έχει χαθεί η ελευθερία λόγου στην Αμερική. Οι άνθρωποι είναι εξαγριωμένοι. Όχι μόνο γιατί κόπηκε το show, αλλά για τον λόγο. Ζούμε σε μια εποχή που επικρατεί λογοκρισία. Ο Τραμπ έχει επηρεάσει την ελευθερία του λόγου. Πολλοί πλέον βάζουν φίλτρο σε ό,τι θα πουν, γιατί ξέρουν ότι μπορεί να λογοκριθούν».

«Μέσα σε μία ώρα εμφανίστηκαν άνθρωποι με πλακάτ και μεγάφωνα, που φώναζαν υπέρ του Κίμελ. Ήταν ξεκάθαρο ότι δεν στηρίζουν μόνο έναν παρουσιαστή, αλλά και μια φωνή αντίθετη στον Τραμπ».

Μάλιστα, η καλεσμένη εκείνης της ημέρας, η γνωστή κωμικός Γουάντα Σάικς, εξέφρασε δημόσια τη στήριξή της. «Ήθελα πολύ να τη δω από κοντά. Είδα αργότερα ότι ανέβασε βίντεο όπου καταγγέλλει κι εκείνη το κλίμα φίμωσης που επικρατεί».

Αν είχε την ευκαιρία να μιλήσει στον ίδιο τον Τζίμι Κίμελ, ο Κυριάκος ξέρει τι θα του έλεγε:

«Να μην σταματήσει να είναι αυτός που είναι. Να συνεχίσει να λέει αυτά που πιστεύει. Γιατί ο λόγος του έχει σημασία και υπάρχει πάρα πολύς κόσμος πίσω του που τον υποστηρίζει – όπως κι εγώ».

