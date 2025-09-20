O Tραμπ περιμένει τον Ερντογάν για δουλειές

Η μεγάλη είδηση από την Παρασκευή το βράδυ ήταν η ανακοίνωση του προέδρου Ρεζτέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις 25 Σεπτεμβρίου στον Λευκό Οίκο και ότι κατά τη συνάντηση οι δυο ηγέτες θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος Ερντογάν ανακοίνωσε: «Κατά τη συνάντησή μας στον Λευκό Οίκο με τον αξιότιμο ομόλογό μου και φίλο, τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θα συζητήσουμε πολλά θέματα, ιδίως το εμπόριο, τις επενδύσεις και την αμυντική βιομηχανία, με την σύμμαχό μας, τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις οποίες έχουμε εκτεταμένες στρατηγικές σχέσεις. Πιστεύω ότι η συνάντησή μας με τον Πρόεδρο Τραμπ θα συμβάλει στον τερματισμό των πολέμων και των συγκρούσεων στην περιοχή μας, στο πλαίσιο του κοινού μας οράματος για παγκόσμια ειρήνη και θα ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ των χωρών μας».



Μια «πολύ καλή σχέση»

Πηγή: Deutsche Welle

Από την πλευρά του Αμερικανού προέδρου δημοσιεύτηκε δήλωση στον λογαριασμό του στο Truth Social στην οποία αναφέρει: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσω τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου». «Συνεργαζόμαστε με τον Πρόεδρο σε πολυάριθμες εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης μιας μεγάλης κλίμακας αγοράς αεροσκαφών Boeing, μιας σημαντικής συμφωνίας για τα F-16 και της συνέχισης των διαπραγματεύσεων για τα F-35, οι οποίες αναμένουμε να ολοκληρωθούν θετικά. Ο Πρόεδρος Ερντογάν και εγώ είχαμε πάντα μια πολύ καλή σχέση. Ανυπομονώ να τον δω στις 25 του μηνός» συμπλήρωσε ο Πρόεδρος Τραμπ χωρίς όμως να διευκρινίζει αν εάν θα συζητήσουν τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.Η εξέλιξη αυτή που δημιουργεί ελπίδες για μια εντυπωσιακή πρόοδο στις τουρκο-αμερικανικές σχέσεις προβάλλεται ιδιαίτερα σήμερα από τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ.Τι λέει η αντιπολίτευσηΩστόσο ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Οζγκιούρ Οζέλ, ο οποίος είχε αποκαλύψει ότι ο γιός του Ντόναλντ Τραμπ είχε έρθει μυστικά στην Κωνσταντινούπολη την περασμένη εβδομάδα και είχε συνάντηση στα ανάκτορα του Ντολμαμπαχτσέ με τον πρόεδρο Ερντογάν, προβαίνει σε νέους ισχυρισμούς ότι ο πρόεδρος Ερντογάν είπε στον Τραμπ Τζούνιορ ότι «αν κανονίσει ραντεβού με τον Τραμπ, θα παραγγείλει 300 αεροσκάφη Boeing από τις ΗΠΑ, και θα το ανακοινώσει σε ζωντανή μετάδοση με τον Τραμπ, μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου». Κατά τον Οζγκιούρ Οζέλ το ραντεβού στον Λευκό Οίκο κανονίζεται πάνω σε αυτή τη βάση.Πάντως, οι New York Times την Πέμπτη, ανέφεραν ότι η κόρη του Τραμπ, Τίφανι, και ο σύζυγός της, Μάικλ Μπούλος, πέρασαν το καλοκαίρι κάνοντας κρουαζιέρες στη Γαλλική Ριβιέρα με το πολυτελές γιοτ, Phoenix 2, που ανήκει στον Τούρκο δισεκατομμυριούχο Ερτζουμέντ Μπαγιεγκάν και τη σύζυγό του, Ρουγιά, οι οποίοι έχουν συμφέροντα στο λιβυκό πετρέλαιο. Ο πεθερός της Τίφανι και ανώτερος σύμβουλος του Τραμπ για την Αφρική, Μασάντ Μπούλος, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Λίβυης Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπέιμπα και τον αντίπαλό του, τον πολέμαρχο Χαλίφα Χάφταρ, την ίδια περίοδο τον Ιούλιο.

