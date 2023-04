Κάλεσμα του Ζοζέπ Μπορέλ για τον άμεσο τερματισμό της βίας στο Σουδάν

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Ζοζέπ Μπορέλ κάλεσε σήμερα όλες τις εμπλεκόμενες δυνάμεις στην κλιμάκωση της βίας στο Σουδάν να σταματήσουν άμεσα την άσκηση βίας, αναφέροντας σε μία ανάρτησή του στο Twitter πως όλο το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα είναι ασφαλές, ενώ έχει γίνει σχετική καταμέτρησή του.

Oι επιχειρήσεις του στρατού και της αεροπορίας του Σουδάν κατά των επιθέσεων που έχουν εξαπολύσει τα τελευταία 24ωρα οι πανίσχυρες παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) έχουν πάρει διαστάσεις πολέμου.

